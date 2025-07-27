Украинскую науку будут финансировать по-новому: что изменится

В Украине меняют модель финансирования науки, чтобы дать научным институтам больше возможностей для развития и для увеличения их финансирования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Как изменится финансирование науки

Трансформация науки сейчас движется в нескольких направлениях. Основное - это изменение модели финансирования научных учреждений.

"Надо выявить способные институты, которые имеют весомые достижения, передовые фундаментальные исследования, успешные прикладные внедрения, и предоставить им дополнительную поддержку", – отмечает Денис Курбатов.

Сейчас в Украине проходит аттестация около 500 научных институтов. Это даст возможность измерить способности учреждений осуществлять научные исследования.

"Не по площадям, или масштабу, которые имеет институт. По 37 критериям оценивается, как наука влияет на нашу экономику, на обороноспособность, на развитие общества. Насколько активно выходят научные публикации, какие это публикации, привлекаются ли грантовые средства, есть ли сотрудничество с бизнесом. Какая у них патентная, экспертная деятельность и так далее.", – говорит он.

Результатами должна стать новая формула финансирования.

"Уже есть разработано постановление о формуле дополнительного финансирования. Делаем все, чтобы эти деньги дошли до каждого отдела, до каждой лаборатории и до каждого ученого. Деньги пойдут и на оборудование, на развитие учреждения. Потому что проблем хватает: от коммуналки до разбитых от взрывов окон", – отмечает Курбатов.

Будут ли сокращать сотрудников

В этом году в государственный бюджет уже заложили дополнительные 155 миллионов гривен на финансирование первого этапа - введение формульного финансирования лучших НИИ аграрного и общественного направлений. Кроме них, аттестацию сейчас проходят такие направления: естественное, техническое, биомедицинское, гуманитарное и безопасностное.

"В целом, уже сейчас видно, что большие сильные учреждения показывают лучший результат", – добавляет собеседник.

Он приводит пример. В 2024 году НИИ Украиноведения, ранее подчинявшийся МОН, присоединился к КНУ имени Шевченко. Несмотря на недовольство, институт впервые за свою историю получил сразу 2 из 4 грантов в открытом конкурсе – раньше он вообще не имел проектного финансирования.

Благодаря ресурсам университета, в частности грантовому отделу, молодым кадрам и сохранению штата, имущества и бюджета, институт усилил свои позиции, оставшись отдельным подразделением в структуре вуза.

При этом заместитель министра отмечает, что о сокращении ученых и их увольнении с работы речь не идет.

"Ни один человек не должен быть уволен. Наоборот, люди, которые перешли в более мощное учреждение, имеют больше возможностей развития как ученые. Аттестация не ставит целью уничтожение институтов. Главная задача – изменение модели финансирования науки. Да, мы не увеличиваем сразу финансирование в десяток раз. Но даем возможности получать и более высокие зарплаты, и средства на оборудование и развитие", – добавляет Курбатов.