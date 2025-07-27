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Будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых: ответ МОН

Украина, Воскресенье 27 июля 2025 15:10
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Будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых: ответ МОН Ученых в Украине сокращать не планируют (фото: unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине обновляют подход к финансированию науки, чтобы предоставить научным учреждениям больше пространства для развития и привлечения дополнительных ресурсов. При этом увольнять ученых не планируют. Наоборот – надо чтобы научных работников становилось больше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Будут ли сокращать ученых

По словам заместителя министра, ключевая задача изменения финансирования науки – предоставить научным учреждениям больше пространства для развития и привлечения дополнительных ресурсов.

Он говорит, что сейчас необходимо определить способные учреждения с весомыми результатами, передовыми фундаментальными исследованиями и успешными прикладными разработками – и именно им следует оказывать усиленную поддержку.

Сейчас происходит аттестация около 500 научных институтов. Это позволит измерить способности учреждений осуществлять научные исследования.

На вопрос, будут ли после аттестации закрывать научные институты и увольнять ученых, Курбатов ответил:

"Нет, у нас никогда не было таких задач. И государство не ставит таких задач ни себе, ни другим министерствам или академиям. По данным Всемирного банка 2025 года, количество исследователей в Украине на тысячу населения сейчас наименьшее в Европе. Поэтому надо не увольнять ученых, а наоборот увеличивать их количество, уничтожать ничего не нужно. Надо реорганизовывать структуру, чтобы сделать ее более состоятельной, успешной и удобной именно для исследователей".

По его словам, ни один человек не должен быть уволен. Наоборот: в более мощном учреждении у них будет больше возможностей для развития как ученых.

"Аттестация не ставит целью уничтожение институтов. Главная задача – изменение модели финансирования науки. Да, мы не увеличиваем сразу финансирование в десяток раз. Но даем возможности получать и более высокие зарплаты, и средства на оборудование и развитие. Аттестацию разработали с использованием опыта Британии, Польши, Германии. Ее согласовали все академии и министерства без замечаний", – добавляет он.

Отметим, в Украине меняют модель финансирования науки, чтобы дать научным институциям больше возможностей для развития и для увеличения их финансирования. Мы писали, что именно изменится.

Также стало известно, сколько зарабатывают украинские ученые и как увеличить их заработок.

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