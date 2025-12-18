Рада приняла закон об академической добропорядочности: что изменится для образования и науки
Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон №10392 "Об академической добропорядочности". За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.
Подробнее о важности этого закона, его целях и изменениях, которые он предлагает, читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чем важен принятый ВРУ закон
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (один из инициаторов законопроекта) рассказал, что закон "Об академической добропорядочности" - про доверие.
"К честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, настоящем авторстве и репутации, которая формируется годами", - объяснил политик.
Он сообщил, что этот документ:
- четко определяет принципы академической добропорядочности;
- называет нарушения своими именами - плагиат, самоплагиат, фабрикация, фальсификация;
- устанавливает ответственность за них.
За закон проголосовали 260 народных избранников (фото: facebook.com/stefanchuk.official)
"В то же время он усиливает роль учебных заведений и науки как ключевых институтов, ответственных за формирование культуры честности и качества", - отметил Стефанчук.
Отдельно, по его словам, закон учитывает вызовы современности (в частности вопрос использования искусственного интеллекта в академической деятельности).
"Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов", - подчеркнул глава ВРУ.
В завершение он добавил, что закон призван "утвердить стандарты, при которых добропорядочность становится нормой, а репутация - результатом ежедневной работы".
"Именно на таком фундаменте строится будущее Украины", - подытожил чиновник.
Публикация Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)
Что известно о целях этого закона
В пояснительной записке к законопроекту №10392 отмечается, что академическая добропорядочность является важной предпосылкой:
- осуществления качественной образовательной и научной (творческой) деятельности;
- получения качественного образования;
- обеспечения доверия к результатам обучения и научных (творческих) достижений;
- формирования уважения к чести и достоинству человека.
"Сформированная в учебных заведениях культура академической доброчестности соискателей образования часто становится фундаментом вполне добропорядочного поведения выпускников учебных заведений в их профессиональной и личной жизни", - говорится в документе.
Следовательно, целью принятия этого закона является:
- рост культуры академической добропорядочности во всех учебных заведениях и научных учреждениях;
- утверждение ценностей академической добропорядочности как в академической среде, так и в обществе в целом.
Что изменит закон "Об академической добропорядочности"
Согласно информации пресс-службы ВРУ, закон "Об академической добропорядочности":
- определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности;
- устанавливает признаки и виды нарушений академической добропорядочности.
Уточняется, что к таким нарушениям, в частности, относятся:
- плагиат;
- самоплагиат;
- приписывание авторства;
- фабрикация;
- фальсификация;
- недобросовестное оценивание;
- несамостоятельное выполнение заданий;
- предоставление или получение непозволительной помощи;
- академический саботаж;
- склонение к нарушениям академической добропорядочности;
- институциональные нарушения.
"За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания", - подытожили в Верховной Раде.
Публикация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)
