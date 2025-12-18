Рада приняла закон об академической добропорядочности: что изменится для образования и науки

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон №10392 "Об академической добропорядочности". За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

Подробнее о важности этого закона, его целях и изменениях, которые он предлагает, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чем важен принятый ВРУ закон

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (один из инициаторов законопроекта) рассказал, что закон "Об академической добропорядочности" - про доверие.

"К честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, настоящем авторстве и репутации, которая формируется годами", - объяснил политик.

Он сообщил, что этот документ:

четко определяет принципы академической добропорядочности;

называет нарушения своими именами - плагиат, самоплагиат, фабрикация, фальсификация;

устанавливает ответственность за них.

За закон проголосовали 260 народных избранников (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

"В то же время он усиливает роль учебных заведений и науки как ключевых институтов, ответственных за формирование культуры честности и качества", - отметил Стефанчук.

Отдельно, по его словам, закон учитывает вызовы современности (в частности вопрос использования искусственного интеллекта в академической деятельности).

"Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов", - подчеркнул глава ВРУ.

В завершение он добавил, что закон призван "утвердить стандарты, при которых добропорядочность становится нормой, а репутация - результатом ежедневной работы".

"Именно на таком фундаменте строится будущее Украины", - подытожил чиновник.

Публикация Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)

Что известно о целях этого закона

В пояснительной записке к законопроекту №10392 отмечается, что академическая добропорядочность является важной предпосылкой:

осуществления качественной образовательной и научной (творческой) деятельности;

получения качественного образования;

обеспечения доверия к результатам обучения и научных (творческих) достижений;

формирования уважения к чести и достоинству человека.

"Сформированная в учебных заведениях культура академической доброчестности соискателей образования часто становится фундаментом вполне добропорядочного поведения выпускников учебных заведений в их профессиональной и личной жизни", - говорится в документе.

Следовательно, целью принятия этого закона является:

рост культуры академической добропорядочности во всех учебных заведениях и научных учреждениях;

утверждение ценностей академической добропорядочности как в академической среде, так и в обществе в целом.

Что изменит закон "Об академической добропорядочности"

Согласно информации пресс-службы ВРУ, закон "Об академической добропорядочности":

определяет основные принципы и правила осуществления академической деятельности;

устанавливает признаки и виды нарушений академической добропорядочности.

Уточняется, что к таким нарушениям, в частности, относятся:

плагиат;

самоплагиат;

приписывание авторства;

фабрикация;

фальсификация;

недобросовестное оценивание;

несамостоятельное выполнение заданий;

предоставление или получение непозволительной помощи;

академический саботаж;

склонение к нарушениям академической добропорядочности;

институциональные нарушения.

"За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания", - подытожили в Верховной Раде.

Публикация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)