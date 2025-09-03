ua en ru
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии в тот день, когда будет подписан мир, - Макрон

Среда 03 сентября 2025 20:32
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии в тот день, когда будет подписан мир, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", - сказал Макрон.

По его словам, после переговоров в Вашингтоне союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", - отметил президент Франции.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.

25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.

Также на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

Добавим, завтра, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

