Европейцы готовы предоставить Украине гарантии в тот день, когда будет подписан мир, - Макрон

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.