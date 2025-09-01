По гарантиям безопасности для Украины есть четкая дорожная карта, - Еврокомиссия

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

У Подесты попросили прокомментировать заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что партнеры Украины составили "довольно точные планы" об отправке солдат в Украину в рамках гарантий безопасности.

Она отметила, что представители ЕК участвуют в технических переговорах, а фон дер Ляйен поддерживает контакты с лидерами.

"Таким образом, это позиция президентки (Еврокомиссии - ред.), сформированная на основе информации, которую она получает в ходе обсуждений с лидерами, а также при взаимодействии на техническом уровне, что формируется определенный план. Существует четкая дорожная карта, как она сказала, по созданию этих гарантий безопасности", - рассказала Подеста.

При этом она напомнила заявление фон дер Ляйен о том, что на прошлой неделе "коалиция решительных" выработала "достаточно точный план".