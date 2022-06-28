Лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з Росії

Лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заключному комюніке саміту G7 говориться, що Європейський союз разом з міжнародними партнерами вивчить способи стримування цін на енергоносії, в тому числі можливість введення тимчасових обмежень на імпортні ціни. Офіційні особи заявили, що мова йде як про нафту, так і про ГАЗ.

Країни "Великої сімки" обговорюють обмеження світових цін на російську енергію, щоб Москва не отримала вигоду від свого вторгнення в Україну, яка різко підняла ціни на нафту і газ.

Доходи від експорту російської нафти зросли в травні, незважаючи на те, що санкції скоротили обсяги експорту, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства за червень.

Механізм обмеження цін на енергоносії з Росії

Сполучені Штати першими закликали до створення механізму, що обмежує ціну, яку інші країни платять за російську нафту.

Ідея полягає в тому, щоб прив'язати фінансові послуги, страхування і доставку нафтових вантажів до стелі цін на російську нафту. Таким чином, якщо вантажовідправнику або імпортеру потрібні ці послуги, йому доведеться взяти на себе зобов'язання продавати російську нафту за встановленою максимальною ціною.

Італія, економіка якої залежить від російських енергоресурсів, наполягала на встановленні цінової стелі на газ. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі минулого тижня попередив про необхідність зниження цін на енергоносії, щоб стримати інфляцію, і сказав, що основне заперечення з боку європейських країн проти газової стелі пов'язано з побоюваннями, що це може призвести до подальшого скорочення поставок Росією.

Франція заявила, що механізм обмеження цін повинен поширюватися не тільки на російські товари, щоб знижувати ціни в більш широкому сенсі, в тому числі для країн G7, які шукають джерела енергії з інших джерел.