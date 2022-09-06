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Єврокомісія запропонувала два варіанти надзвичайного обмеження цін на газ з Росії, - FT

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Брюссель, Вівторок 06 вересня 2022 11:43
Єврокомісія запропонувала два варіанти надзвичайного обмеження цін на газ з Росії, - FT Фото: Єврокомісія запропонувала два варіанти надзвичайного обмеження цін на газ з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Енергетичне агентство Європейської комісії рекомендувало державам-членам ЄС ввести надзвичайні заходи щодо обмеження оптових цін на постачання газу і запропонувало два варіанти дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Перший варіант передбачає встановлення ліміту на оплату імпортованого з Росії газу, а другий варіант - введення системи обмеження цін, яка буде відрізнятися в різних країнах в залежності від їх енергетичного балансу.

Видання зазначає, що ці заходи є частиною більш широкого плану з пом'якшення удару від стрімкого зростання цін на газ і електроенергію, викликаного вторгненням Володимира Путіна в Україну.

Узгоджені кроки, включаючи систему, покликану направити штучно завищений прибуток, одержуваний деякими виробниками електроенергії, споживачам, будуть обговорюватися в п'ятницю міністрами енергетики країн ЄС.

Пропозиції були висунуті в той день, коли Росія попередила, що поставки газу по ключовому газопроводу "Північний потік - 1" в Європу будуть припинені, якщо Захід не скасує свої економічні санкції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.

Крім того, у Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.

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