ЄС готовий до можливого припинення поставок газу з Росії, - єврокомісар
У Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить поставки газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, яке наводить Les Echos.
"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї", - заявив Джентоліні.
За його словами, Євросоюз не боїться рішень президента РФ Володимира Путіна, але просить країну-агресора дотримуватися контрактів.
"Але якщо вони (росіяни - ред.) цього не роблять, ми готові реагувати", - підкреслив єврокомісар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що поставки газу трубопроводом "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту.
Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.
При цьому сьогодні, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.
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