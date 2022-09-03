ЄС готовий до можливого припинення поставок газу з Росії, - єврокомісар

Фото: ЄС готовий до можливого припинення постачання газу з Росії (Getty Images)

У Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить поставки газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, яке наводить Les Echos.