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ЄС готовий до можливого припинення поставок газу з Росії, - єврокомісар

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Субота 03 вересня 2022 20:11
ЄС готовий до можливого припинення поставок газу з Росії, - єврокомісар Фото: ЄС готовий до можливого припинення постачання газу з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить поставки газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, яке наводить Les Echos.

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї", - заявив Джентоліні.

За його словами, Євросоюз не боїться рішень президента РФ Володимира Путіна, але просить країну-агресора дотримуватися контрактів.

"Але якщо вони (росіяни - ред.) цього не роблять, ми готові реагувати", - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поставки газу трубопроводом "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту.

Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

При цьому сьогодні, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.

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