Євросоюз заповнив газові сховища достроково, - фон дер Ляєн
Європейський союз досяг своєї мети щодо заповнення газових сховищ на два місяці раніше наміченого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо та зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні відновлювані джерела енергії", - написала фор дер Ляєн.
Зазначимо, що ЄС планував досягти значення у 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.
Нагадаємо, "Газпром" заявляв, що вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком".
Країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.
Окрім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення поставок торкнеться всіх країн ЄС.
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