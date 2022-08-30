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Євросоюз заповнив газові сховища достроково, - фон дер Ляєн

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Вівторок 30 серпня 2022 23:06
Євросоюз заповнив газові сховища достроково, - фон дер Ляєн Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський союз досяг своєї мети щодо заповнення газових сховищ на два місяці раніше наміченого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо та зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні відновлювані джерела енергії", - написала фор дер Ляєн.

Зазначимо, що ЄС планував досягти значення у 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.

Нагадаємо, "Газпром" заявляв, що вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком".

Країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

Окрім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення поставок торкнеться всіх країн ЄС.

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