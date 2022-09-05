Німеччина готова вдатися до нормування споживання газу, - Reuters

Уряд Німеччини може розглянути питання про регулювання споживання газу після рішення Москви припинити постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".

Про це заявив глава енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.