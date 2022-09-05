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Німеччина готова вдатися до нормування споживання газу, - Reuters

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Берлін, Понеділок 05 вересня 2022 18:31
Німеччина готова вдатися до нормування споживання газу, - Reuters Фото: Німеччина може ввести нормування споживання газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини може розглянути питання про регулювання споживання газу після рішення Москви припинити постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".

Про це заявив глава енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Німеччина може ввести нормування споживання газу. Ми знаємо, що уряд максимально намагається уникнути цього", - заявив Маубах.

Компанія Uniper, найбільший в Німеччині імпортер російського газу, також розглядає можливість подачі судового позову проти "Газпрому" з метою компенсувати своїм акціонерам падіння ринкової вартості на 90% після скорочення поставок газу з Росії.

Зупинка газопроводу "Північний потік-1"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту.

Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

При цьому, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.

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