ЄК розробила пропозиції щодо боротьби з енергетичною кризою: розкрито деталі

Єврокомісія підготувала кілька ініціатив, які допоможуть ЄС боротися зі створеною Росією енергетичною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в Twitter .

Фон дер Ляєн підкреслила, що президент РФ Володимир Путін намагається використовувати енергію як зброю, скорочуючи поставки і маніпулюючи європейськими ринками. Але у нього нічого не вийде, оскільки ЄС буде протистояти цьому.

За її словами, ЄК розробила ряд пропозицій, серед яких: