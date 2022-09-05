ЄК розробила пропозиції щодо боротьби з енергетичною кризою: розкрито деталі
Єврокомісія підготувала кілька ініціатив, які допоможуть ЄС боротися зі створеною Росією енергетичною кризою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.
Фон дер Ляєн підкреслила, що президент РФ Володимир Путін намагається використовувати енергію як зброю, скорочуючи поставки і маніпулюючи європейськими ринками. Але у нього нічого не вийде, оскільки ЄС буде протистояти цьому.
За її словами, ЄК розробила ряд пропозицій, серед яких:
- Зниження попиту на електроенергію.
- Ліміт цін на російський трубопровідний газ.
- Допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів від енергетичного сектора.
- Забезпечення підтримки виробникам електроенергії, які стикаються з проблемами ліквідності, пов'язаними зі зміною цін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.
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