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ЄК розробила пропозиції щодо боротьби з енергетичною кризою: розкрито деталі

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Понеділок 05 вересня 2022 18:24
ЄК розробила пропозиції щодо боротьби з енергетичною кризою: розкрито деталі Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія підготувала кілька ініціатив, які допоможуть ЄС боротися зі створеною Росією енергетичною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.

Фон дер Ляєн підкреслила, що президент РФ Володимир Путін намагається використовувати енергію як зброю, скорочуючи поставки і маніпулюючи європейськими ринками. Але у нього нічого не вийде, оскільки ЄС буде протистояти цьому.

За її словами, ЄК розробила ряд пропозицій, серед яких:

  • Зниження попиту на електроенергію.
  • Ліміт цін на російський трубопровідний газ.
  • Допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів від енергетичного сектора.
  • Забезпечення підтримки виробникам електроенергії, які стикаються з проблемами ліквідності, пов'язаними зі зміною цін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.

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