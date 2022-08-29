Зеленський запропонував зробити Україну гарантом газової безпеки ЄС

Україна може стати гарантом газової безпеки Європейського союзу. І для цього є кілька способів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Норвезькій конференції найбільших енергетичних компаній.

"Україна може стати одним з гарантів енергетичної безпеки для європейського континенту. Разом з Україною ви зможете більше не допустити таких цінових криз, у нас є унікальна система підземних газосховищ поруч з кордоном Євросоюзу обсягом понад 30 млрд кубометрів", - зазначив він.

За його словами, Європа може практично вже цього року допомогти Україні, використовуючи сховища газу.

"На сьогодні у нас вільний обсяг близько 15 млрд кубометрів. Для України треба 3 млрд додаткового резерву, який ми просимо зберігати у нас, а ще 12 млрд кубометрів - це може бути газ, необхідний взимку для безпеки всієї Європи. Ви можете допомогти і нам, і собі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна володіє так само значними покладами газу.

"Керівництво Росії мріяло вкрасти і цю частину нашого національного багатства, але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити і добувати газ в Україні.. Наші родовища газу можуть грати для Європи таку ж стабілізуючу роль, як і родовища Норвегії", - додав президент.