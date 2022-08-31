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Угорщина домовилась про додаткові поставки російського газу, - Сійярто

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Середа 31 серпня 2022 16:11
Угорщина домовилась про додаткові поставки російського газу, - Сійярто Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Luis Astudillo C./Cancillería del Ecuador.)
Автор: Дмитро Браславський

РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто.

Дипломат заявив, що із завтрашнього дня до Угорщини буде надходити більше російського газу. Сійярто не повідомив, скільки коштуватимуть додаткові поставки.

Вже у серпні російський "Газпром" почав збільшувати постачання газу до Угорщини, почавши транспортувати його газопроводом "Турецький потік".

Минулого року Угорщина підписала угоду з РФ на отримання 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Сербію, Австрію та Болгарію.

Нагадаємо, що раніше Сійярто сподівався на збільшення постачання від "Газпрому" з вересня.

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