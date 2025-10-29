Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому избрали меру пресечения: что решил суд

Суд избрал меру пресечения для бывшего главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в виде содержания под стражей. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина .

Так, суд принял решение о содержании Кудрицкого под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 13 миллионов гривен. Такую меру пресечения просила сторона обвинения.

Кудрицкий, реагируя на такое решение суда, заявил, что оно является "политическим" и "абсолютно идиотским".

Стоит заметить, что избирать меру пресечения Кудрицкому начали около 16:00. На судебном заседании присутствовали три нардепа, которые выразили готовность взять Кудрицкого на поруки.

В ходе заседания сторона обвинения утверждала, что Кудрицкий якобы скрывался от органов досудебного преследования и применял "средства конспирации", поэтому его "необходимо заключить под стражу".

В то же время адвокаты бывшего главы правления "Укрэнерго" отмечали, что прокуроры не доказали прямого участия Кудрицкого в завладении средствами компании, в материалах дела его фамилия "упоминается вскользь".

Сам Кудрицкий отмечал, что обвинения в его адрес являются абсурдными.

Задержание Кудрицкого и в чем его обвиняют

28 октября стало известно, что ГБР объявило о подозрении львовскому бизнесмену и задержало на Львовщине бывшего главу правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, который сейчас находится в СИЗО за махинации на закупках для армии, а также экс-руководителе "Укрэнерго" Владимире Кудрицком, которого задержали во Львовской области.

По версии следствия, организовал схему львовский бизнесмен, в 2018 году во время тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий - в то время заместитель директора по инвестициям "Укрэнерго" - "вступил в сговор с представителями частной компании".

Между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 миллионов гривен. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн гривен авансовых платежей, которые подозреваемые "присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства".

Следствие, как говорится в заявлении ГБР, также установило факты подделки документов, что подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме.

"В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных", - утверждают в Госбюро расследований.

Фото: ГБР подтвердило задержание Владимира Кудрицкого (dbr.gov.ua)

Львовскому бизнесмену объявили о подозрении по нескольким статьям. В частности, в организации мошенничества, подделке документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Кудрицкого задержали по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обыски у экс-главы "Укрэнерго"

21 октября 2025 года к бывшему руководителю "Укрэнерго" пришли с обысками сотрудники ГБР. По данным источников РБК-Украина, следователи проверяли возможные злоупотребления служебным положением и растрату средств госкомпании. Речь шла, в частности, о вероятном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Сам Кудрицкий тогда отмечал, что статуса подозреваемого не имеет и проходит по делу как свидетель.

Во время первого обыска правоохранители, по его словам, изъяли телефон в его автомобиле, действуя без решения суда из-за "неотложности". Впоследствии следственные действия провели уже дома у экс-руководителя - на этот раз по решению суда.

Бывший чиновник называл ситуацию политически мотивированной и подчеркивал, что активизация правоохранителей совпала с его публичной деятельностью и анонсом нового энергетического проекта.

Фото: Кудрицкий назвал обыски у себя безосновательными и имеющими политический подтекст (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кудрицкий также отметил, что следствие касается событий, которые произошли уже после его увольнения из "Укрэнерго".

Кто такой Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий родился 23 мая 1986 года, окончил с отличием Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика".

Он имеет международные профессиональные сертификаты - является членом британской ассоциации бухгалтеров ACCA и сертифицированным внутренним аудитором Института внутренних аудиторов США (CIA).

До работы в энергетике Кудрицкий занимался аудитом, инвестиционной деятельностью и бизнес-консалтингом в частном секторе. В 2019 году он стал первым заместителем главы "Укрэнерго", а уже в феврале 2020 года - исполняющим обязанности руководителя компании. В августе того же года его официально назначили главой правления.

Во время его руководства "Укрэнерго" сыграло ключевую роль в процессе синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E - это стало одним из важнейших событий в истории энергетической независимости Украины.

На его правление в НЭК "Укрэнерго" пришлись первые массированные российские удары по энергетике Украины осенью 2022 года и весной-летом 2024-го.

Впрочем, в сентябре 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Кудрицкого с должности. По данным источников РБК-Украина, ключевой причиной стал вопрос качества защиты энергообъектов во время российских атак - эту тему поднимали и на заседании Ставки, которую проводит президент Владимир Зеленский.

Его увольнение произошло через несколько дней после одного из самых мощных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и накануне отопительного сезона.

Двое независимых членов совета - Даниэль Доббени и Педер Андреасен объявили о досрочном выходе из состава органа, выразив несогласие с таким решением и назвав его "политически мотивированным".

Сам Кудрицкий взамен заявил, что его увольнение было следствием политического давления и попыток влиять на деятельность компании.

Фото: Кудрицкий назвал обвинения в свою сторону абсурдными (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время правления Кудрицкого, "Укрэнерго" вступило в конфликт с Министерством энергетики. Это произошло еще в 2021 году, после введения реформы корпоративного управления, которая предоставила компании большую независимость от правительства