Ексголові "Укренерго" Кудрицькому обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Суд обрав запобіжний захід для колишнього голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького у вигляді тримання під вартою. Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Так, суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід просила сторона обвинувачення.

Кудрицький, реагуючи на таке рішення суду, заявив, що воно є "політичним" та "абсолютно ідіотським".

Варто зауважити, що обирати запобіжний захід Кудрицькому почали близько 16:00. На судовому засіданні були присутні три нардепи, які висловили готовність взяти Кудрицького на поруки.

Під час засідання сторона звинувачення стверджувала, що Кудрицький нібито ховався від органів досудового переслідування і застосовував "засоби конспірації", тому його "необхідно взяти під варту".

Водночас адвокати колишнього голови правління "Укренерго" зазначали, що прокурори не довели прямої участі Кудрицького у заволодінні коштами компанії, у матеріалах справи його прізвище "згадується побіжно".

Сам Кудрицький зазначав, що звинувачення на його адресу є абсурдними.

Затримання Кудрицького та в чому його звинувачують

28 жовтня стало відомо, що ДБР оголосило про підозру львівському бізнесмену та затримало на Львівщині колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Джерела РБК-Україна підтвердили, що мова йде про бізнесмена Ігоря Гринкевича, який нині перебуває у СІЗО за махінації на закупівлях для армії, а також екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого затримали на Львівщині.

За версією слідства, організував схему львівський бізнесмен, у 2018 році під час тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький - на той час заступник директора з інвестицій "Укренерго" - "вступив у змову з представниками приватної компанії".

Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн гривень авансових платежів, які підозрювані "привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання".

Слідство, як йдеться у заяві ДБР, також встановило факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі.

"Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних", - стверджують в Держбюро розслідувань.

Фото: ДБР підтвердило затримання Володимира Кудрицького (dbr.gov.ua)

Львівському бізнесмену оголосили про підозру за кількома статтями. Зокрема, в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кудрицького затримали за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Обшуки в ексглави "Укренерго"

21 жовтня 2025 року до колишнього керівника "Укренерго" прийшли з обшуками співробітники ДБР. За даними джерел РБК-Україна, слідчі перевіряли можливі зловживання службовим становищем і розтрату коштів держкомпанії. Йшлося, зокрема, про ймовірне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Сам Кудрицький тоді зазначав, що статусу підозрюваного не має і проходить у справі як свідок.

Під час першого обшуку правоохоронці, за його словами, вилучили телефон у його автомобілі, діючи без ухвали суду через "невідкладність". Згодом слідчі дії провели вже вдома в екскерівника - цього разу за рішенням суду.

Колишній посадовець називав ситуацію політично мотивованою та підкреслював, що активізація правоохоронців збіглася з його публічною діяльністю та анонсом нового енергетичного проєкту.

Фото: Кудрицький назвав обшуки у себе безпідставними та такими, що мають політичний підтекст (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кудрицький також зазначив, що слідство стосується подій, які відбулися вже після його звільнення з "Укренерго".

Хто такий Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький народився 23 травня 1986 року, закінчив із відзнакою Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка".

Він має міжнародні професійні сертифікати - є членом британської асоціації бухгалтерів ACCA та сертифікованим внутрішнім аудитором Інституту внутрішніх аудиторів США (CIA).

До роботи в енергетиці Кудрицький займався аудитом, інвестиційною діяльністю та бізнес-консалтингом у приватному секторі. У 2019 році він став першим заступником голови "Укренерго", а вже у лютому 2020 року - виконувачем обов’язків керівника компанії. У серпні того ж року його офіційно призначили головою правління.

Під час його керівництва "Укренерго" відіграло ключову роль у процесі синхронізації української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E - це стало однією з найважливіших подій в історії енергетичної незалежності України.

На його правління в НЕК "Укренерго" припали перші масовані російські удари по енергетиці України восени 2022 року та навесні-влітку 2024-го.

Втім, у вересні 2024 року наглядова рада "Укренерго" звільнила Кудрицького з посади. За даними джерел РБК-Україна, ключовою причиною стало питання якості захисту енергооб’єктів під час російських атак - цю тему піднімали й на засіданні Ставки, яку проводить президент Володимир Зеленський.

Його звільнення відбулося за кілька днів після одного з найпотужніших ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України та напередодні опалювального сезону.

Двоє незалежних членів ради - Данієль Доббені та Педер Андреасен оголосили про достроковий вихід зі складу органу, висловивши незгоду з таким рішенням та назвавши його "політично вмотивованим".

Сам Кудрицький натомість заявив, що його звільнення було наслідком політичного тиску та спроб впливати на діяльність компанії.

Фото: Кудрицький назвав обвинувачення у свій бік абсурдними (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час правління Кудрицького, "Укренерго" вступило в конфлікт із Міністерством енергетики. Це сталося ще у 2021 році, після запровадження реформи корпоративного управління, яка надала компанії більшу незалежність від уряду