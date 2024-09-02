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Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго"

Понедельник 02 сентября 2024 22:51
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Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго" Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он возглавлял компанию с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Источники РБК-Украина также подтверждают информацию об увольнении Кудрицкого. Официальное сообщение об этом планируется во вторник, 3 сентября, утром.

Стоит заметить, что согласно закону, Кудрицкий может быть уволен большинством голосов наблюдательного совета компании. Сейчас там шесть членов.

Что известно о Кудрицком

Владимир Кудрицкий родился 23 мая 1986 года. Он с отличием окончил факультет международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. С 2007 по 2011 год работал на разных должностях в одной из ведущих аудиторских и консалтинговых компаний Grant Thornton Ukraine, являющейся частью Grant Thornton International.

В 2015-2016 годах занимал должность директора по развитию в ПАО "Укртранснефть". 27 февраля 2020 стал исполняющим обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" после отставки предыдущего руководителя Всеволода Ковальчука.

2 августа 2020 года, после конкурса, наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил Владимира Кудрицкого председателем правления.

В конце июня 2024 года НАБУ и СБУ задержали начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, который, по данным следствия, был непосредственным куратором закупки бронежилетов. Позже Кудрицкий признал, что давал показания в уголовном производстве, открытом НАБУ и СБУ по факту хищения государственных средств при закупке бронежилетов государственной компанией в марте-апреле 2022 года. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля.

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