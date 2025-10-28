В ГБР раскрыли подробности задержания экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого

Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали бывшего главу правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным источников, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, который сейчас находится в СИЗО, а также бывшем главе "Укрэнерго" Владимире Кудрицком.

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Подробности схемы

По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.

Что грозит Кудрицкому

Бывший председатель правления задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.