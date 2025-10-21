ua en ru
ГБР проводит обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Кудрицкого, - источники

Украина, Вторник 21 октября 2025 14:10
ГБР проводит обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Кудрицкого, - источники Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Следователи расследуют вероятное злоупотребление служебным положением и завладение средствами государственной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Следователи проверяют возможное злоупотребление служебным положением и растрату средств государственной компании.

Речь идет о вероятном искусственном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Что известно о Кудрицком

Напомним, Владимир Кудрицкий был председателем правления "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год. 2 сентября 2024 года Наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.

За его отставку проголосовали трое государственных представителей в наблюдательном совете - Юрий Токарский, Александр Баранюк и Юрий Бойко, а также независимый член совета Роман Пионковский. Двое других независимых членов выступили против этого решения.

Накануне голосования международные доноры направили письмо тогдашнему премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой приостановить процесс увольнения главы "Укрэнерго".

После отставки Кудрицкого свои заявления о сложении полномочий подали также председатель Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниэль Добени и член совета Педер Андерсен.

Напомним, летом прошлого года НАБУ и СБУ задержали начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого. По данным следствия он был непосредственным куратором закупки бронежилетов.

Позже Кудрицкий признал, что давал показания в уголовном производстве, открытом НАБУ и СБУ по факту хищения государственных средств при закупке бронежилетов государственной компанией в марте-апреле 2022 года. Тогда по делу он проходил как свидетель.

