Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина – о последствиях вражеских обстрелов для энергосистемы, вероятности "апокалиптического" сценария, эффекте от экономии потребления электроэнергии и ЗАЭС.
На скамье подсудимых после победы Украины должны сидеть не только российские военные, но и энергетики, помогающие разрушать энергосистему Украины, уверен глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Только с 10 октября россияне обстреляли десятки энергообъектов почти по всей территории страны. Какими силами Украине удается удерживать энергосистему в рабочем состоянии, какую роль в этом играет экономия электроэнергии и могут ли изменяться графики веерных отключений, он рассказал в интервью РБК-Украина.
– Можно ли сказать, сколько объектов энергетики у нас повреждено с 10 октября, когда начались их массированные обстрелы?
– Точное количество называть не буду, потому что это чувствительная информация. Могу только сказать, что их десятки. Это высоковольтные подстанции "Укрэнерго" и электростанции.
– А объекты мельче?
– Главной целью была магистральная инфраструктура "Укрэнерго" и электростанции.
– В какие дни была наибольшая интенсивность обстрелов?
– Понедельник-вторник 10-11 октября, понедельник 17 октября и суббота 22 октября. Но в принципе они стреляли практически каждый день и каждый раз повреждали по несколько объектов.
– Были ли случаи, когда объекты обстреливали по несколько раз? Что это за объекты?
– Да, у нас есть объекты, которые обстреливали по 5-6 и даже по 7 раз в разные дни. Названия сказать не могу из соображений безопасности. Причем сначала ракетами, потом применяли дроны.
– Какие регионы подверглись сильнейшим атакам?
– Это Западный регион, Киевский и Харьковский.
– А как бы вы объяснили принцип отбора этих объектов и регионов?
– Думаю, они стреляли туда, где, по их пониманию, можно было бы нанести наибольший вред. Пострадавшие регионы являются важными звеньями, их сеть – элемент, связывающий энергосистему. Плюс там высокий уровень потребления.
Наверное, был такой принцип: нанести наибольший вред там, где наибольшее потребление. Ослабить сеть так, чтобы она потеряла способность обеспечивать надежное энергоснабжение.
Но в целом обстрелы происходили почти во всех областях, за небольшим исключением. Они были везде: на западе Украины, на востоке, в центре, на севере и на юге. Последние атаки 22 октября – поражение преимущественно в западных регионах, в центре и на юге.
– Они пытались создать, скажем так, локальные проблемы или рассчитывали на дальнюю перспективу?
– Они пытаются погасить нашу энергосистему полностью.
– Что касается отбора объектов. Военные вряд ли могли сами их выбирать. Наверное, это происходило вместе с российскими энергетиками?
– Я абсолютно в этом уверен. Российские военные могут только атаковать. Непосредственно выбором целей, на мой взгляд, занимались российские энергетики.
– Из каких структур, как вы считаете?
– Я не знаю, кто конкретно, не я планировал эти атаки. Думаю, они могли быть из российского системного оператора – "Россети". После победы мы будем требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики. Не только люди, которые нажимали кнопки, но и выбиравшие цели. Их действия привели к гибели невинных людей, включая наших сотрудников.
– Сколько ваших сотрудников погибли?
– Во время последних массированных атак – трое, всего с момента вторжения – 5 моих коллег погибли, работая для того, чтобы у украинцев был свет.
– Есть ли какие-либо разрушения, после которых можно сказать, что объект не подлежит восстановлению?
– Все подлежит ремонту и восстановлению, вопрос только в сроках. Есть объекты, которые можно восстановить за несколько дней, есть восстанавливающиеся за недели, а есть – за месяцы. Понятно, что я не буду указывать, где наиболее пострадавшие объекты, чтоб не подсказывать врагу.
Думаю, что после победы нам предстоит серьезная масштабная работа по восстановлению. Это еще нуждается в оценке, но некоторые объекты целесообразнее будет построить заново, чем восстановить. Так что наша сеть станет более современной, поскольку уже никто не будет отстраивать по старым технологиям.
– Мы сейчас прекратили экспорт электроэнергии. Начали ли импорт и сможем ли мы его проводить, если потребуется?
– Импорт мы не начали, но если такая необходимость возникнет, то сможем. Недавно во время этих атак в ENTSO-E ( европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, – ред. ) приняли решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта. У нас есть технические возможности для импорта. Так же, как и у нас есть возможность запроса аварийной помощи из ЕС.
Проблема импорта в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше внутриукраинских, и для того, чтобы организовать импорт, нужно определенное время. Этим занимается не "Укрэнерго", а участники украинского рынка – трейдеры, поставщики. Большие потребители также могут для себя импортировать, если у них есть соответствующая лицензия.
Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Беларуси в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой и, соответственно, такой импорт возможен из Европы.
– Верно ли сейчас говорить, что в Украине нехватка электроэнергии?
– Да. Языком энергетиков – в системе дефицит мощности.
– Эта нехватка может повлиять на Европу?
– Нет, не может. Она оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных в том числе, к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию.
Плюс сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на те меры экономии, которые предпринимаются местными властями и гражданами. Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения подачи электроэнергии.
– Начавшийся запуск систем отопления, как он повлияет на потребление электроэнергии? Я уже слышал сетование, мол, электричества и так не хватает, а они запускают отопление, когда еще можно подождать. С другой стороны - отопление может снизить использование обогревателей.
– Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Потому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии.
– Да, но это если не будут снижать температуру отопления.
– Даже если она будет ниже на несколько градусов, все равно нельзя будет сравнить ситуацию, когда централизованного отопления совсем нет, с ситуацией, когда оно есть, но просто в комнате немного прохладнее. Очевидно, что затраты электроэнергии в этих двух случаях будут разными.
– Сейчас только октябрь и уже идут массированные атаки на энергосистему. В чем особенность этого периода? Почему они начали с октября, а не ждали холода?
– Мы этого не знаем точно. Наверное, кто-нибудь может объяснять это успехами наших Вооруженных сил. Я лично для себя объясняю это тем, что Россия не может добиться никакого успеха на фронте, и они просто так трусливо обстреливают нас дальнобойными ракетами, которых у нас нет. В том числе, теми, которые Украина им передала, насколько я понимаю, в рамках так называемого Будапештского меморандума.
Потому это просто такой жест отчаяния. Ставка на то, что украинцы испугаются, что будет паника среди населения. Но сейчас в этих условиях попыток тотального разрушения энергосистемы важно, что мы сохраняем ее цельность. То есть, если на прежнем уровне эскалации мы как оператор энергосистемы заботились о том, чтобы в каждый момент времени каждый потребитель в Украине имел доступ к электрической энергии в безлимитном количестве, столько, сколько он захочет потребить, то сейчас во время массированных ракетных обстрелов основная цель – целостность энергосистемы.
На этом новом уровне эскалации, когда мы видим тотальный террор против энергосистемы, важно удержать ее баланс и целостность. И для этого мы вводим графики ограничения потребителей, чтобы энергосистема была сбалансирована.
– Мы уже начали где-то переходить на использование газа вместо угля?
– Нет, замещать именно уголь газом мы не начали. На угольных электростанциях мы пока газ не используем, но на газовых ТЭЦ уже достаточно давно используем газ, чтобы поддерживать генерацию в определенных энергоузлах. Но это не после ракетных атак. Это то, что мы делали уже определенный период времени, в том числе и после того, как упустили возможность получать электроэнергию от ЗАЭС.
– А в регионах уже где-то начали использовать мобильные котельные или какие-нибудь альтернативные источники энергии?
– Массово нет, хотя, безусловно, власть готовит такие сценарии реагирования, чтобы разворачивать пункты обогрева и поставки других благ цивилизации, в случае необходимости в каком-то регионе. Но пока массово такие вещи не применяются, просто нет особой необходимости.
– Но ведь с усилением холодов вероятность увеличения обстрелов наверняка будет больше?
– Мы этого знать не можем. Но даже если такая вероятность будет выше, все равно у нас есть наши Вооруженные силы, которые защищают небо, у которых тоже есть определенные меры реагирования на эти угрозы. 22 октября было сбито около 20 ракет силами ПВО – это не только спасенные жизни, но и уцелевшие энергообъекты. У нас есть энергетики, высококвалифицированные специалисты, которые в ускоренном темпе ремонтируют поврежденное оборудование.
То есть, это не игра в одни ворота. Украина сопротивляется этому энергетическому террору, и Вооруженные силы сопротивляются энергетическому террору со стороны России. Поэтому сама по себе возросшая вероятность еще не означает, что россиянам удастся достичь своей цели.
– Но теоретически есть вероятность того, что перечень атакуемых объектов будет расширяться? Сейчас это электростанции, ТЭЦ в разных регионах. Есть ли опасность для других объектов? Я имею в виду те же атомные станции.
– Трудно сказать об атомных станциях, все-таки это уже неприкрытый ядерный террор. Но что касается расширения круга объектов в принципе, то это возможно.
– Что касается экономии электроэнергии. Я видел данные, что самая большая экономия идет в центре и в Киеве, а вот в западных регионах экономят меньше. Это верная информация? И почему так происходит?
– В разные дни по-разному. Это также зависит от того, где в последний раз применяли графики принудительных отключений – они влияют на поведение потребителей. В регионах, где были отключения, потребители больше прибегают к добровольной экономии. Мы это видим, и мы благодарны украинцам за то, что они реагируют на наши призывы и помогают нам сбалансировать систему.
Там, где отключений было меньше, соответственно возможна меньшая экономия. В общем, важно, чтобы экономили все – и в крупных городских агломерациях, и в других регионах. В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем.
– Это без учета принудительных отключений?
– Без учета.
– А после того, как "веерные" отключения заканчиваются, не происходит резких опасных скачков потребления?
– Нет, обычно отключения заканчиваются уже после того, как прошел пик потребления, и резких скачков там просто не может быть. Если ограничения снимают с 22.00 или 22.30, в это время люди уже ложатся спать. Даже если они при этом включают бытовые электроприборы, общий тренд таков, что к 23:00 уже достаточно сильно уменьшается потребление. То есть это не приводит к резким скачкам потребления.
– Не всегда сроки отключения соблюдаются. Иногда бывает больше 4-х часов, иногда – меньше. Почему это происходит?
– Перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения – выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра "Укрэнерго".
Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго – как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей.
– А период отключения может быть увеличен, если повреждений будет больше и они станут масштабнее? Я имею в виду, что отключать могут не на 4 часа, а, допустим, на 5 или 6?
– По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков – насколько и как они были выполнены. Проанализировать списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями. Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку.
– То есть я верно понимаю, что период отключения может быть даже уменьшен?
– Если мы найдем случаи, когда одних и тех же потребителей отключали на длительный период, а другие не были вовлечены в этот процесс, то сможем уменьшить среднюю продолжительность отключений за счет того, что распределим их между потребителями более равномерно.
– На днях я прочитал мнение, что Украина может остаться без света на недели и даже месяцы. Насколько это реально?
– Сейчас довольно сложно такое вообразить. Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен.
– Но некоторые люди достаточно скептически относятся к эффекту от экономии. Что вы можете сказать?
– Не надо к этому скептически относиться. Экономия существует и мы рассчитываем, что она может увеличиться. Но надо понимать, что когда в пиковые часы целая страна экономит даже 5% электроэнергии, это сотни мегаватт мощности, не потребленной в сети. А это очень серьезно облегчает работу диспетчеров и работу энергосистемы.
Энергосистема по своей природе очень инерционна. Для нее отклонение в 2% или 5% – значительный показатель. Потому и экономия в 5% потребления изменяет ситуацию для балансирования энергосистемы в положительную сторону.
Экономией пренебрегать нельзя. Если она будет 10-15% или больше – это станет облегчением, которое позволит избежать принудительных отключений потребителей. Но любая экономия, даже относительно небольшая, на 3-5%, все равно полезна энергосистеме в этой ситуации.
– В начале второй декады октября отключений не было. Это был результат экономии или причина в другом?
– Это был результат экономии и того, что мы с облэнерго были готовы быстро перезаживить потребителей и восстановить сетевую инфраструктуру. Просто в дальнейшем разрушения добились уже такой точки, что без отключений обойтись было невозможно. Плюс еще начали обстреливать электростанции, началось похолодание, то есть было совпадение нескольких факторов. Но в целом экономия тоже сыграла немаловажную роль.
– Для восстановления объектов необходима материальная и техническая база. У нас с этим проблем нет?
– Сейчас всего достаточно, но мы уже думаем о пополнении своих запасов. Привлекаем для этого все возможные ресурсы. ЕБРР готов предоставить "Укрэнерго" финансовую поддержку, за что мы благодарны банку, который является одним из самых древних и надежных наших партнеров. Мы привлекаем финансирование, ищем в Европе и других странах оборудование, которое может заменить повреждение обстрелами. Дальше будем организовывать поставки из-за границы.
– Можно ли рассчитывать до конца года на включение в энергосистему ЗАЭС?
– Запорожскую АЭС мы готовы видеть в энергосистеме гораздо раньше.
– Насколько это реально?
– Если Украина возобновит контроль над площадкой ЗАЭС, это можно сделать очень быстро. То есть с технической точки зрения в этом нет никаких проблем.
– А с военной?
– С военной точки зрения мы не знаем, когда произойдет деоккупация. Мы только знаем, что она произойдет.
– На чем сейчас держится наша энергосистема?
– На том, на чем и всегда. На украинском поколении, на магистральных и распределительных сетях, на украинских энергетиках, которые ремонтируют эти сети и электростанции. Ну, теперь еще надеюсь на украинских потребителях, которые все больше и больше будут экономить электроэнергию, чувствуя себя участниками энергетического фронта.