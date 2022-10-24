Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина – о последствиях вражеских обстрелов для энергосистемы, вероятности "апокалиптического" сценария, эффекте от экономии потребления электроэнергии и ЗАЭС.

На скамье подсудимых после победы Украины должны сидеть не только российские военные, но и энергетики, помогающие разрушать энергосистему Украины, уверен глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Только с 10 октября россияне обстреляли десятки энергообъектов почти по всей территории страны. Какими силами Украине удается удерживать энергосистему в рабочем состоянии, какую роль в этом играет экономия электроэнергии и могут ли изменяться графики веерных отключений, он рассказал в интервью РБК-Украина.

– Можно ли сказать, сколько объектов энергетики у нас повреждено с 10 октября, когда начались их массированные обстрелы?

– Точное количество называть не буду, потому что это чувствительная информация. Могу только сказать, что их десятки. Это высоковольтные подстанции "Укрэнерго" и электростанции.

– А объекты мельче?

– Главной целью была магистральная инфраструктура "Укрэнерго" и электростанции.

– В какие дни была наибольшая интенсивность обстрелов?

– Понедельник-вторник 10-11 октября, понедельник 17 октября и суббота 22 октября. Но в принципе они стреляли практически каждый день и каждый раз повреждали по несколько объектов.

– Были ли случаи, когда объекты обстреливали по несколько раз? Что это за объекты?

– Да, у нас есть объекты, которые обстреливали по 5-6 и даже по 7 раз в разные дни. Названия сказать не могу из соображений безопасности. Причем сначала ракетами, потом применяли дроны.

– Какие регионы подверглись сильнейшим атакам?

– Это Западный регион, Киевский и Харьковский.

– А как бы вы объяснили принцип отбора этих объектов и регионов?

– Думаю, они стреляли туда, где, по их пониманию, можно было бы нанести наибольший вред. Пострадавшие регионы являются важными звеньями, их сеть – элемент, связывающий энергосистему. Плюс там высокий уровень потребления.

Наверное, был такой принцип: нанести наибольший вред там, где наибольшее потребление. Ослабить сеть так, чтобы она потеряла способность обеспечивать надежное энергоснабжение.

Но в целом обстрелы происходили почти во всех областях, за небольшим исключением. Они были везде: на западе Украины, на востоке, в центре, на севере и на юге. Последние атаки 22 октября – поражение преимущественно в западных регионах, в центре и на юге.

– Они пытались создать, скажем так, локальные проблемы или рассчитывали на дальнюю перспективу?

– Они пытаются погасить нашу энергосистему полностью.

– Что касается отбора объектов. Военные вряд ли могли сами их выбирать. Наверное, это происходило вместе с российскими энергетиками?

– Я абсолютно в этом уверен. Российские военные могут только атаковать. Непосредственно выбором целей, на мой взгляд, занимались российские энергетики.

– Из каких структур, как вы считаете?

– Я не знаю, кто конкретно, не я планировал эти атаки. Думаю, они могли быть из российского системного оператора – "Россети". После победы мы будем требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики. Не только люди, которые нажимали кнопки, но и выбиравшие цели. Их действия привели к гибели невинных людей, включая наших сотрудников.

– Сколько ваших сотрудников погибли?

– Во время последних массированных атак – трое, всего с момента вторжения – 5 моих коллег погибли, работая для того, чтобы у украинцев был свет.

– Есть ли какие-либо разрушения, после которых можно сказать, что объект не подлежит восстановлению?

– Все подлежит ремонту и восстановлению, вопрос только в сроках. Есть объекты, которые можно восстановить за несколько дней, есть восстанавливающиеся за недели, а есть – за месяцы. Понятно, что я не буду указывать, где наиболее пострадавшие объекты, чтоб не подсказывать врагу.

Думаю, что после победы нам предстоит серьезная масштабная работа по восстановлению. Это еще нуждается в оценке, но некоторые объекты целесообразнее будет построить заново, чем восстановить. Так что наша сеть станет более современной, поскольку уже никто не будет отстраивать по старым технологиям.

– Мы сейчас прекратили экспорт электроэнергии. Начали ли импорт и сможем ли мы его проводить, если потребуется?

– Импорт мы не начали, но если такая необходимость возникнет, то сможем. Недавно во время этих атак в ENTSO-E ( европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, – ред. ) приняли решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта. У нас есть технические возможности для импорта. Так же, как и у нас есть возможность запроса аварийной помощи из ЕС.

Проблема импорта в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше внутриукраинских, и для того, чтобы организовать импорт, нужно определенное время. Этим занимается не "Укрэнерго", а участники украинского рынка – трейдеры, поставщики. Большие потребители также могут для себя импортировать, если у них есть соответствующая лицензия.

Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Беларуси в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой и, соответственно, такой импорт возможен из Европы.

– Верно ли сейчас говорить, что в Украине нехватка электроэнергии?

– Да. Языком энергетиков – в системе дефицит мощности.

– Эта нехватка может повлиять на Европу?

– Нет, не может. Она оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных в том числе, к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию.

Плюс сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на те меры экономии, которые предпринимаются местными властями и гражданами. Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения подачи электроэнергии.

– Начавшийся запуск систем отопления, как он повлияет на потребление электроэнергии? Я уже слышал сетование, мол, электричества и так не хватает, а они запускают отопление, когда еще можно подождать. С другой стороны - отопление может снизить использование обогревателей.

– Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Потому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии.

– Да, но это если не будут снижать температуру отопления.

– Даже если она будет ниже на несколько градусов, все равно нельзя будет сравнить ситуацию, когда централизованного отопления совсем нет, с ситуацией, когда оно есть, но просто в комнате немного прохладнее. Очевидно, что затраты электроэнергии в этих двух случаях будут разными.

– Сейчас только октябрь и уже идут массированные атаки на энергосистему. В чем особенность этого периода? Почему они начали с октября, а не ждали холода?

– Мы этого не знаем точно. Наверное, кто-нибудь может объяснять это успехами наших Вооруженных сил. Я лично для себя объясняю это тем, что Россия не может добиться никакого успеха на фронте, и они просто так трусливо обстреливают нас дальнобойными ракетами, которых у нас нет. В том числе, теми, которые Украина им передала, насколько я понимаю, в рамках так называемого Будапештского меморандума.

Потому это просто такой жест отчаяния. Ставка на то, что украинцы испугаются, что будет паника среди населения. Но сейчас в этих условиях попыток тотального разрушения энергосистемы важно, что мы сохраняем ее цельность. То есть, если на прежнем уровне эскалации мы как оператор энергосистемы заботились о том, чтобы в каждый момент времени каждый потребитель в Украине имел доступ к электрической энергии в безлимитном количестве, столько, сколько он захочет потребить, то сейчас во время массированных ракетных обстрелов основная цель – целостность энергосистемы.

На этом новом уровне эскалации, когда мы видим тотальный террор против энергосистемы, важно удержать ее баланс и целостность. И для этого мы вводим графики ограничения потребителей, чтобы энергосистема была сбалансирована.

– Мы уже начали где-то переходить на использование газа вместо угля?

– Нет, замещать именно уголь газом мы не начали. На угольных электростанциях мы пока газ не используем, но на газовых ТЭЦ уже достаточно давно используем газ, чтобы поддерживать генерацию в определенных энергоузлах. Но это не после ракетных атак. Это то, что мы делали уже определенный период времени, в том числе и после того, как упустили возможность получать электроэнергию от ЗАЭС.

– А в регионах уже где-то начали использовать мобильные котельные или какие-нибудь альтернативные источники энергии?

– Массово нет, хотя, безусловно, власть готовит такие сценарии реагирования, чтобы разворачивать пункты обогрева и поставки других благ цивилизации, в случае необходимости в каком-то регионе. Но пока массово такие вещи не применяются, просто нет особой необходимости.

– Но ведь с усилением холодов вероятность увеличения обстрелов наверняка будет больше?

– Мы этого знать не можем. Но даже если такая вероятность будет выше, все равно у нас есть наши Вооруженные силы, которые защищают небо, у которых тоже есть определенные меры реагирования на эти угрозы. 22 октября было сбито около 20 ракет силами ПВО – это не только спасенные жизни, но и уцелевшие энергообъекты. У нас есть энергетики, высококвалифицированные специалисты, которые в ускоренном темпе ремонтируют поврежденное оборудование.

То есть, это не игра в одни ворота. Украина сопротивляется этому энергетическому террору, и Вооруженные силы сопротивляются энергетическому террору со стороны России. Поэтому сама по себе возросшая вероятность еще не означает, что россиянам удастся достичь своей цели.

– Но теоретически есть вероятность того, что перечень атакуемых объектов будет расширяться? Сейчас это электростанции, ТЭЦ в разных регионах. Есть ли опасность для других объектов? Я имею в виду те же атомные станции.

– Трудно сказать об атомных станциях, все-таки это уже неприкрытый ядерный террор. Но что касается расширения круга объектов в принципе, то это возможно.

– Что касается экономии электроэнергии. Я видел данные, что самая большая экономия идет в центре и в Киеве, а вот в западных регионах экономят меньше. Это верная информация? И почему так происходит?

– В разные дни по-разному. Это также зависит от того, где в последний раз применяли графики принудительных отключений – они влияют на поведение потребителей. В регионах, где были отключения, потребители больше прибегают к добровольной экономии. Мы это видим, и мы благодарны украинцам за то, что они реагируют на наши призывы и помогают нам сбалансировать систему.

Там, где отключений было меньше, соответственно возможна меньшая экономия. В общем, важно, чтобы экономили все – и в крупных городских агломерациях, и в других регионах. В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем.

– Это без учета принудительных отключений?

– Без учета.

– А после того, как "веерные" отключения заканчиваются, не происходит резких опасных скачков потребления?

– Нет, обычно отключения заканчиваются уже после того, как прошел пик потребления, и резких скачков там просто не может быть. Если ограничения снимают с 22.00 или 22.30, в это время люди уже ложатся спать. Даже если они при этом включают бытовые электроприборы, общий тренд таков, что к 23:00 уже достаточно сильно уменьшается потребление. То есть это не приводит к резким скачкам потребления.

– Не всегда сроки отключения соблюдаются. Иногда бывает больше 4-х часов, иногда – меньше. Почему это происходит?

– Перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения – выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра "Укрэнерго".

Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго – как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей.

– А период отключения может быть увеличен, если повреждений будет больше и они станут масштабнее? Я имею в виду, что отключать могут не на 4 часа, а, допустим, на 5 или 6?

– По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков – насколько и как они были выполнены. Проанализировать списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями. Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку.

– То есть я верно понимаю, что период отключения может быть даже уменьшен?

– Если мы найдем случаи, когда одних и тех же потребителей отключали на длительный период, а другие не были вовлечены в этот процесс, то сможем уменьшить среднюю продолжительность отключений за счет того, что распределим их между потребителями более равномерно.

– На днях я прочитал мнение, что Украина может остаться без света на недели и даже месяцы. Насколько это реально?

– Сейчас довольно сложно такое вообразить. Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен.

– Но некоторые люди достаточно скептически относятся к эффекту от экономии. Что вы можете сказать?

– Не надо к этому скептически относиться. Экономия существует и мы рассчитываем, что она может увеличиться. Но надо понимать, что когда в пиковые часы целая страна экономит даже 5% электроэнергии, это сотни мегаватт мощности, не потребленной в сети. А это очень серьезно облегчает работу диспетчеров и работу энергосистемы.

Энергосистема по своей природе очень инерционна. Для нее отклонение в 2% или 5% – значительный показатель. Потому и экономия в 5% потребления изменяет ситуацию для балансирования энергосистемы в положительную сторону.

Экономией пренебрегать нельзя. Если она будет 10-15% или больше – это станет облегчением, которое позволит избежать принудительных отключений потребителей. Но любая экономия, даже относительно небольшая, на 3-5%, все равно полезна энергосистеме в этой ситуации.

– В начале второй декады октября отключений не было. Это был результат экономии или причина в другом?

– Это был результат экономии и того, что мы с облэнерго были готовы быстро перезаживить потребителей и восстановить сетевую инфраструктуру. Просто в дальнейшем разрушения добились уже такой точки, что без отключений обойтись было невозможно. Плюс еще начали обстреливать электростанции, началось похолодание, то есть было совпадение нескольких факторов. Но в целом экономия тоже сыграла немаловажную роль.

– Для восстановления объектов необходима материальная и техническая база. У нас с этим проблем нет?

– Сейчас всего достаточно, но мы уже думаем о пополнении своих запасов. Привлекаем для этого все возможные ресурсы. ЕБРР готов предоставить "Укрэнерго" финансовую поддержку, за что мы благодарны банку, который является одним из самых древних и надежных наших партнеров. Мы привлекаем финансирование, ищем в Европе и других странах оборудование, которое может заменить повреждение обстрелами. Дальше будем организовывать поставки из-за границы.

– Можно ли рассчитывать до конца года на включение в энергосистему ЗАЭС?

– Запорожскую АЭС мы готовы видеть в энергосистеме гораздо раньше.

– Насколько это реально?

– Если Украина возобновит контроль над площадкой ЗАЭС, это можно сделать очень быстро. То есть с технической точки зрения в этом нет никаких проблем.

– А с военной?

– С военной точки зрения мы не знаем, когда произойдет деоккупация. Мы только знаем, что она произойдет.

– На чем сейчас держится наша энергосистема?

– На том, на чем и всегда. На украинском поколении, на магистральных и распределительных сетях, на украинских энергетиках, которые ремонтируют эти сети и электростанции. Ну, теперь еще надеюсь на украинских потребителях, которые все больше и больше будут экономить электроэнергию, чувствуя себя участниками энергетического фронта.