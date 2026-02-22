ua en ru
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок

Воскресенье 22 февраля 2026 06:48
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок Фото: спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшие три недели. Не исключено участие третей стороны - американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

По его словам, это "глупая война" где стороны спорят за территории и не могут найти консенсус именно в этом вопросе.

"Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели
и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа - ред.). Посмотрим", - заявил спецпредставитель американского лидера.

Уиткофф при этом отметил, что Трамп не хочет встречаться, если пониамет, что это не даст никакого результата.

"У него есть уникальная способность это сделать.Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.

Уиткофф также рассказал, что подвергался критике из-за частіх встреч с главой Кремля Путиным. Он в свое оправдание заявил, что для заключения сделки ему необходимо хорошо понимать позицию другой стороны, поэтому и встречался с Путиынм восемь раз.

Мирные переговоры

Как известно, несколько дней назад в Женеве прошли мирные переговоры между РФ, США и Украиной. По военному блоку якобы удалось достичь прогресса, что касается мониторинга прекращения огня итому подобное, однако политическая часть все еще проблемная.

Стороны запланировали снова встретиться в Женеве в ближайшее время.

Как известно, самым сложным в достижении мира является вопрос территорий и Запорожской АЭС. Кремль настаивает, чтобы Украина отдала Донбасс, даже с неокупированными территориями, но Киев категорически против этого.

Недавно Москва вообще заявила о том, что хочет мирового признания Донбасса российским.

