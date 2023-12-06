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Без помощи США есть большой риск проиграть войну с Россией, - Ермак

Среда 06 декабря 2023 09:46
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Без помощи США есть большой риск проиграть войну с Россией, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Без помощи Соединенных Штатов Америки есть большой риск, что Украина может проиграть войну с Россией.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Находясь в Вашингтоне на событиях в Институте мира 5 декабря Ермак призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины.

"Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена - я не говорю не принята - это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И конечно это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что Украина нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета.

"Украина сейчас работает с партнерами, чтобы завершить план на следующий год. Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года - это большой срок", - отметил Ермак.

Финансирование помощи Украине от США

За последний месяц в американском Конгрессе разгорелась ожесточенная политическая война между демократами и республиканцами за проекты предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, а также финансирование безопасности южной границы страны с Мексикой.

В конце октября у США осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на поставки Украине, а 14,3 млрд долларов - Израилю.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающий военную помощь объемом 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины. Демократическое большинство в Сенате заблокировало рассмотрение этого документа.

Позже Джонсон предложил проект временного двухэтапного финансирования без учета помощи Украине и Израилю. 15 ноября Сенат поддержал этот законопроект, чтобы избежать остановки работы правительства США (т.н. "шатдауна"). 16 ноября президент Джо Байден подписал документ.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

6 декабря лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет агитировать голосовать против выделения финансовой помощи Украине. Республиканцы требуют, чтобы любой законопроект о помощи Украине и Израилю также содержал изменения, направленные на усиление безопасности американских границ.

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