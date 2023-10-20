Байден запросил у Конгресса согласование бюджета в помощь Израилю и Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден запросил в Конгресс согласование бюджета для помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Как пояснили в Белом доме, после террористической атаки ХАМАС Байден резко увеличил безопасность, разведывательную и дипломатическую поддержку народа Израиля.

Новый запрос позволит оказывать необходимую помощь Израилю в сфере безопасности и поддерживать израильские усилия по освобождению заложников.

Также дополнительный запрос позволит обеспечить критически важную подготовку оборудования и вооружения, необходимые для Украины.

"Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы поддержат американские рабочие места, повысят способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также будут гарантировать, что наши вооруженные силы будут оставаться наиболее готовыми, способными и лучше оснащенными боевыми силами, которые когда-либо ", – пишет Белый дом.

По данным американских СМИ, сумма запроса составляет 105 миллиардов долларов:

61,4 миллиарда долларов для Украины;

14,3 миллиарда долларов для Израиля, включая 9,15 млрд долларов на гуманитарную помощь;

7,4 миллиарда долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона;

13,6 миллиарда долларов на безопасность на южной границе США.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

Впоследствии стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запроситт в Конгресс 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Отмечается, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.

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