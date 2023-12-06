Без допомоги США є великий ризик програти війну з Росією, - Єрмак

Без допомоги Сполучених Штатів Америки є великий ризик, що Україна може програти війну з Росією.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Перебуваючи у Вашингтоні на події в Інституті миру 5 грудня Єрмак закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України.

"Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну", - наголосив керівник Офісу президента.

Він додав, що Україна потребує не лише військової допомоги, а й підтримки бюджету.

"Україна зараз працює із партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якомога швидше, тому що минуло вже два роки і два роки - це великий термін", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП додав, що відмова від прямої бюджетної підтримки України становить загрозу, оскільки наступного року український уряд очікує дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів.

"Звичайно, без цієї прямої бюджетної підтримки буде важко залишатися на тих самих позиціях... щоб люди дійсно вижили у ситуації, коли війна триватиме", - зазначив він.

Фінансування допомоги Україні від США

За останній місяць в американському Конгресі розгорілася запекла політична війна між демократами та республіканцями за проєкти надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки південного кордону країни з Мексикою.

Наприкінці жовтня у США залишилося понад 5,4 млрд доларів, передбачених на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на постачання Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Однак Палата представників 2 листопада затвердила альтернативний законопроєкт новообраного спікера Майка Джонсона, що передбачає військову допомогу обсягом 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без України. Демократична більшість у Сенаті заблокувала розгляд цього документу.

Пізніше Джонсон запропонував проєкт тимчасового двоетапного фінансування без урахування допомоги Україні та Ізраїлю. 15 листопада Сенат підтримав цей законопроєкт, щоб уникнути шатдауну.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт про надання країні фінансової допомоги.

6 грудня лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде агітувати голосували проти виділення фінансової допомоги Україні. Республіканці вимагають, щоб будь-який законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю також вміщував зміни, спрямовані на посилення безпеки американських кордонів.