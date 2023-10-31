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Сколько у США осталось финансов для военной помощи Украине: ответ Пентагона

США, Вторник 31 октября 2023 21:40
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Сколько у США осталось финансов для военной помощи Украине: ответ Пентагона Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки имеют чуть более 5,4 млрд долларов для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

Он сказал, что у Минобороны все еще есть чуть более 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

Райдер уточнил, что эти финансы выделяются в рамках президентских полномочий.

Недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов.

Помощь Украине и Израилю от США

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.

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