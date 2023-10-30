Без помощи Украине. Новый спикер Палаты представителей США предложил пакет для Израиля
Новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон предложил выделить на помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Джонсон уже внес соответствующий законопроект в Конгресс. Его планируют рассмотреть на этой неделе.
По информации издания, такая инициатива столкнется с серьезными проблемами, поскольку лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ) и лидер меньшинства Митч Макконнелл (республиканец) отдают предпочтение предложению президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один пакет на 106 миллиардов долларов.
"Мы считаем, наша демократическая партия, что мы должны заниматься всем этим вместе: Израиль, Украина, южная часть Тихого океана и т.д. И очевидно, что подобная инициатива значительно затрудняет принятие", - заявил Шумер, комментируя предложение Джонсона.
Пакет, который предлагает принять Джонсон, включает:
- 4 млрд долларов для Израиля на закупку двух систем противоракетной обороны - "Железного купола" и "Пращи Давида".
- 4,4 млрд долларов для Пентагона на замену запасов оружия и оборудования, отправленного в Израиль, а также на возмещение расходов.
- 3,5 млрд долларов для Госдепа в качестве иностранного военного финансирования для оказания помощи Израилю.
Что предшествовало
Напомним, ранее новый спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.
Еще до этого президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.
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