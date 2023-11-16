Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"За" проголосовали 87 сенаторов, "против" - 11.

"У меня хорошие новости для американского народа: в эту пятницу вечером не будет прекращения работы правительства. Благодаря двухпартийному сотрудничеству мы оставляем правительство открытым", - заявил лидер большинства в Сенате Чарльз Э. Шумер.

Законодательство финансирует правительство на текущих уровнях расходов и распределяет даты окончания финансирования. Приблизительно 20% федерального правительства будет финансироваться до 19 января, а остальные 80% - до 2 февраля.

Что предшествовало

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств - 60 млрд долларов - хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

Позже Джонсон предложил проект временного двухэтапного финансирования без учета помощи Украине и Израилю. В Белом доме сначала раскритиковали его, но после поддержки проекта Палатой представителей заявили, что Байден подпишет его.

Детальнее о голосовании и избегании "шатдауна" - читайте в материале РБК-Украина.

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