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Лидер республиканцев в Сенате заявил, что будет призывать голосовать против помощи Украине

США, Среда 06 декабря 2023 00:05
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Лидер республиканцев в Сенате заявил, что будет призывать голосовать против помощи Украине Фото: лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против выделения финансирования для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе", - объяснил свое решение Макконнелл.

Следует отметить, что 6 декабря в Сенате (верхняя палата Конгресса США) должно состояться рассмотрение законопроекта о выделении 106 млрд долларов, предложенном президентом США Джо Байденом.

Большинство из этих средств (60 млрд) должны пойти на помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

Однако Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры по финансированию безопасности американской границы.

Отмечается, что республиканцы пообещали отменить пакет помощи Украине, если демократы не согласятся усилить законы США о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в иммиграционных процедурах.

Голосование о помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 декабря заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о выделении финансирования.

Следует отметить, что накануне голосования в США прибыли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

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