В Китае официально подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа в Шэньчжэне
19 ноября в Шэньчжэне состоится встреча лидеров Китая, России и США. Официально о нем объявили в Министерстве иностранных дел Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая.
По сообщению китайского МИД, глава КНР Си Цзиньпин проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 19 ноября в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТЭС.
Темы встречи в Пекине не назвали.
По данным The Wall Street Journal, трехстороннюю встречу Путин предложил Трампу еще во время телефонного разговора 9 октября. Кремль, по данным издания, хочет использовать ее, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях и без участия Зеленского и европейских лидеров.
Источник WSJ утверждал, что сам Путин видит такой формат, как новую Ялтинскую конференцию.
В Киеве тогда назвали такой формат неприемлемым. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что приглашение Путина на такую встречу только подпитает его аппетиты.
Подготовка к встрече длилась несколько недель. Трамп анонсировал визит в Китай и не исключал трехстороннюю встречу, а в МИД КНР сообщали, что команды Пекина и Вашингтона начали подготовку. В то же время, по данным WSJ, между США и Китаем возникли разногласия по формату встречи.
Не определенной оставалась и повестка дня. Как писала South China Morning Post, главной темой могут стать риски искусственного интеллекта для ядерного оружия, а война в Украине может отойти на второй план.