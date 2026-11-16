Государство должно вернуть ветерану уровень жизни, который он имел до службы: интервью с Виталием Кимом

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После завершения войны Украина столкнется с масштабным вызовом – возвращением военных к гражданской жизни. Речь идет не только о медицинской и психологической реабилитации, но и о трудоустройстве, жилье, образовании и адаптации к обществу, которое за время их службы существенно изменилось.

Министр по делам ветеранов Виталий Ким в интервью для РБК-Украина рассказал, почему бывшие военные до сих пор просят помощи на улицах, какие проблемы выявил аудит ветеранских программ, как планируют изменить систему сопровождения ветеранов и почему государство не должно просто выплачивать всем одинаковые суммы.

Главное:

Военные просят помощи на улицах : по словам Кима, проблема заключается в том, что ветераны не знают о государственных и общественных программах и не понимают, куда обращаться.

: по словам Кима, проблема заключается в том, что ветераны не знают о государственных и общественных программах и не понимают, куда обращаться. Государство должно дать ветеранам возможности для новой жизни : речь идет о восстановлении здоровья, психологической поддержке, трудоустройстве, переобучении, образовании, грантах, доступе к кредитам и жилье.

: речь идет о восстановлении здоровья, психологической поддержке, трудоустройстве, переобучении, образовании, грантах, доступе к кредитам и жилье. Систему сопровождения ветеранов планируют изменить : специалисты уже работают в громадах, однако качество их работы зависит от конкретного человека и местной власти.

: специалисты уже работают в громадах, однако качество их работы зависит от конкретного человека и местной власти. Психологическая реабилитация должна охватывать семью : Ким выступает против принудительного посещения психологов, но подчеркивает необходимость качественной помощи и подготовки военных психологов.

: Ким выступает против принудительного посещения психологов, но подчеркивает необходимость качественной помощи и подготовки военных психологов. Жилье для ветеранов предлагают строить силами государства : Ким считает, что вместо массового выкупа квартир у застройщиков государство могло бы использовать землю Минобороны и возможности Государственной специальной службы транспорта для строительства доступного жилья.

: Ким считает, что вместо массового выкупа квартир у застройщиков государство могло бы использовать землю Минобороны и возможности Государственной специальной службы транспорта для строительства доступного жилья. Возвращение ветеранов требует подготовки экономики: министр не ожидает, что после завершения войны все военные сразу вернутся к гражданской жизни. Он считает, что государство должно заранее создать рабочие места, стимулы для бизнеса и условия для трудоустройства.

Военные просят деньги на улицах: почему государство не всегда может помочь

– В Украине уже заканчивается пятый год активной фазы войны, но мы до сих пор видим на улицах военных на костылях, которые просят деньги. Когда подходишь к ним, они говорят, что не знают, куда обращаться за помощью. Это единичные случаи или системная проблема?

– Я хотел бы, чтобы все эти вопросы были решены. В основном проблема в том, что люди не знают о существовании программ помощи и куда обращаться. Это на самом деле проблема не военных, а наша. Мы должны доводить до них эту информацию.

Хороший пример для меня – США, где есть около 45 тысяч общественных организаций. Многие из них небольшие, по две-три человека. Они забирали ветеранов домой, одевали, обували, помогали найти работу, когда государство не могло справиться.

Я надеюсь, что мы тоже решим этот вопрос. Наша стратегия – начинать с тех, кому тяжелее всего: кто не знает, не умеет, не понимает и нуждается в помощи. Многих ветеранов и военных уже забрали с улиц, но этот процесс постоянный. Поэтому, к сожалению, вы еще встречаете их там.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

– Что делать гражданскому человеку, который увидел такого военного и хочет помочь?

– Обратиться к нам, разобраться, как помочь, и передать его туда, где могут оказать необходимую поддержку. Есть государственные программы, общественные организации, Министерство социальной политики. Но в любом случае это возможно только с согласия самого человека.

Вопрос в том, чтобы найти того, кто может физически приехать и решить проблему. Это может быть специалист по сопровождению ветеранов или представитель соответствующей организации.

– Есть ли уже единый номер или понятный алгоритм, по которому можно обратиться?

– Мы планируем сделать единое окно. Еще не все сервисы, услуги и процедуры согласованы.

Я не хочу открывать его, чтобы потом люди говорили: 90% работает, а остальное – нет. Мы дорабатываем маршруты, чтобы система заработала полноценно.

Почему Виталий Ким согласился возглавить Минветеранов и что уже изменилось

– Вы перешли с должности главы Николаевской ОВА на должность министра по делам ветеранов. В Николаеве вас уважали, у вас была налаженная работа. Как вам такой социальный лифт, если это так можно назвать?

– Я бы не сказал, что это социальный лифт. Для меня это социальная ответственность. В Николаеве все хорошо, как говорят: вспомнили мое руководство, парень сидел, все сделал правильно, все получалось, его любят и уважают. Зачем ему это нужно?

Для меня это как раз ответственность. Я не ожидаю благодарности. Наоборот, понимал, что будет определенный негатив, но кто-то должен это делать.

Это было сознательное решение, которое для меня лично было в минус, но в плюс для государственных интересов. Нет Министерства ветеранов в мире, которое было бы положительным. Ты можешь решить 90% вопросов, но все равно останутся 10%, которые не можешь решить.

– Когда вас назначили, часть общества поставила под сомнение такое решение. В частности, звучала мысль, что министром по делам ветеранов должен быть ветеран. Как вы к этому относитесь?

– Я даже не против. Но ветеранская политика для меня началась не с этой должности, а еще с Николаевской области, где она была частью нашей работы.

Я бы не согласился с тем, что министр обязательно должен быть ветераном. В моей команде из шести человек четверо – ветераны. Не хочу банально отвечать, что не каждый врач должен быть министром здравоохранения. Но это действительно так работает.

Это вопрос государственного управления в любом направлении. Мне не безразлично, что происходит с ветеранами, поэтому я согласился на эту работу.

– Вы уже более 100 дней на должности. Чем работа в министерстве отличается от управления областью? Удалось ли уже решить конкретные проблемы?

– В областной администрации все проще. Есть задача, ты ее решаешь и за это отвечаешь. Есть конкретные люди и конкретный результат.

Киев и министерство – это взаимодействие между органами законодательной и исполнительной власти, Офисом президента. Все коммуницируется и согласовывается с широким кругом людей.

Вместе с тем ветеранская политика сейчас является приоритетом президента Украины и премьер-министра. Я им за это очень благодарен. Они подтверждают это решениями: в каждом министерстве есть заместитель, который отвечает за ветеранскую политику, принимаются постановления, увеличивается бюджет и количество работников нашего министерства.

Что касается результатов, невозможно все решить за три месяца. Уже создан и согласован фонд международной помощи для ветеранской политики. В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные 3 млрд гривен.

Мы завершили анализ действующих программ, сформировали план будущей работы, определили ответственных за конкретные процессы. У нас есть 60 критических процессов, за каждым закреплены фамилия ответственного человека и сроки выполнения.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

– Вы говорили об аудите ветеранских программ. Какие из них оказались неэффективными?

– Есть целый перечень программ, которые финансируются. Их нельзя оценивать только по количеству потраченных денег или проценту использованного бюджета.

Для меня важно, чего мы достигли за эти средства. Раздать деньги каждый может, но сделать так, чтобы они решили конкретную проблему, значительно сложнее.

Поэтому некоторые программы расширяются, некоторые меняются по целевому назначению, а некоторые отменяются, если не пользуются спросом или не дают конкретного результата.

Я хочу измерять эффективность не количеством программ, презентаций, отчетов или соревнований, а результатами: сколько ветеранов начали заниматься спортом, приобщились к активной жизни, нашли работу, получили новую профессию или протезирование.

Что государство должно дать ветеранам после возвращения с фронта

– Что государство обязано обеспечить человеку, который вернулся с фронта после нескольких лет службы?

– Государство должно обеспечить возвращение человека как минимум к тому состоянию, в котором он был до службы. То есть восстановить здоровье, психологическое состояние, рабочее место и жизнь, которая была. Это минимум, который оно должно сделать.

Понятно, что люди с инвалидностью – это отдельная история, здесь нужна социальная забота.

Но есть еще один важный момент. Военный опыт меняет людей. Те, кто был на нуле, и многие из тех, кто был причастен к боевым действиям, переоценили свою жизнь.

Люди возвращаются и понимают: я не так жил, я хочу заниматься чем-то другим. Кто-то хочет открыть бизнес, кто-то – больше времени уделять семье, кто-то – выращивать что-то свое.

Поэтому наша задача – дать выбор и возможности. Это переобучение, стажировки, образование, гранты, доступ к кредитам, жилье и многое другое.

Мы не сможем просто социально содержать всех ветеранов и их семьи. Мы ожидаем более 3 млн ветеранов, а вместе с семьями это может быть 9 млн человек. Это почти треть нации. Невозможно, чтобы одна половина страны работала, а другая – нет.

Ветераны будут частью экономики, причем движущей частью экономики, по моему мнению. Мы должны создать условия, чтобы они могли реализовать себя по-новому.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

– Военные на фронте получают значительно более высокие выплаты, чем многие могут зарабатывать в гражданской жизни. Как обеспечить им достойный уровень дохода после возвращения?

– Разделю этот вопрос на две части. Из собственного опыта скажу: когда ты привык к большой зарплате или доходам, а потом их не становится, тебе очень тяжело. И это должно мотивировать тебя вернуться к такому уровню.

Другое дело, что государство платило эти средства, потому что люди рисковали своей жизнью. После возвращения человек уже не рискует жизнью так же. Мы должны дать ему возможности, но это зависит не только от Министерства ветеранов, но и от экономики страны.

Будет ли достаточно рабочих мест, будет ли достойная оплата труда? Отдельные зарплаты для ветеранов ввести почти невозможно, ведь речь идет об очень большой части населения.

Я не говорю, что не нужно платить ветеранам. Базовые потребности государство обязательно должно закрывать. Но важно, чтобы программы не делали людей пассивными, а помогали им оставаться активными.

Например, поддержка обучения детей ветеранов, желательно даже в двух поколениях, может быть хорошим стимулом и реальной помощью от государства.

– Сейчас говорят о риске роста преступности после возвращения военных, если они не смогут найти работу и зарабатывать достаточно. Насколько эта угроза реальна?

– Это точно будет. Так было после каждой войны. Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов.

Но, кроме защиты гражданских от тех, кто может совершать правонарушения, нужно сделать так, чтобы у людей была альтернатива и они этого не делали.

Я считаю, что сейчас государство недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению ветеранов.

Есть стереотипы, что военные непредсказуемы, что у них ПТСР, что их нужно жалеть или бояться. Это неправильный подход. Ветеранов нужно уважать, но для этого не надо их бояться.

Вместе с тем у самих ветеранов тоже могут быть завышенные ожидания от общества: "Я за вас воевал, где вы были, вы мне должны". Я считаю, что должна быть другая позиция: "Я – пример для общества. Я образован, я лидер, я общаюсь с уважением, я веду себя достойно".

Это нужно разворачивать. Мы планируем привлекать к этой работе широкий круг специалистов, в частности медийщиков, чтобы уменьшать негативные стереотипы и готовить общество.

Как упростят получение статуса и услуг: что изменится для ветеранов

– Вы говорили о цифровизации услуг для ветеранов. Удастся ли сделать так, чтобы человек не должен был самостоятельно собирать документы в разных учреждениях?

– Это одна из наших главных задач. Например, сейчас ветеран или его семья могут получить выписку из реестра ветеранов через "Дію", не посещая ЦНАП. Это уже облегчает жизнь.

Но получение статуса участника боевых действий – другая процедура. Насколько я помню, сейчас она состоит из семи шагов, три из которых обязательны: ВВК, сдача оружия и получение удостоверения.

Остальные процессы государство могло бы выполнять самостоятельно – между воинскими частями, Минобороны, Министерством здравоохранения и другими органами. Но полноценного взаимодействия между реестрами разных министерств пока нет.

Эту задачу сейчас начинает реализовывать Министерство цифровой трансформации. Мы всеми силами подключены к этому процессу. Уже есть принципиальная договоренность с Минобороны о цифровизации реестра.

Главное, чтобы ветеран не работал курьером между министерствами и не разбирался, как все функционирует. Ему должно быть безразлично, как именно взаимодействуют учреждения. Он должен просто получить свою услугу как можно быстрее.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

– Почему военные до сих пор не могут получить статус ветерана? С какими проблемами чаще всего сталкиваются?

– Есть разные причины. Бывает потеря документов, командир отказывается предоставлять справку, меняются командиры, документы неправильно оформлены или поданы не по той форме.

Когда все хорошо, процедура происходит довольно быстро. Но есть много нестандартных случаев, которые приходится решать самому ветерану, а не государству вместо него.

– Вы также заявляли о развитии системы сопровождения ветеранов. Как она должна работать на практике?

– Она уже работает. Специалисты по сопровождению ветеранов есть в громадах. Это люди, к которым может обратиться ветеран с любым вопросом.

Они помогают с получением статусов, лечением, выплатами, очередями, консультированием, вопросами семьи и бытовыми проблемами. Это фактически помощник ветерана, который должен проинформировать, проконсультировать и помочь.

В основном мотивация этих специалистов не финансовая, а желание помочь. Они часто закрывают даже более широкий круг вопросов, чем предусмотрено их должностными обязанностями.

Но есть проблема: сейчас качество работы зависит от конкретного человека и местной власти. Государство передает субвенцию громадам, а те самостоятельно организуют работу специалистов. Нет единого стандарта рабочего времени, количества услуг и требований к результату.

Если специалист хороший, он все сделает: позвонит, договорится, поможет. А если человек не в настроении или не хочет работать, ветеран может остаться один со своей проблемой.

Мы хотим изменить эту систему. Если государство платит, оно должно иметь возможность контролировать работу, ставить задачи, определять KPI и оценивать результаты.

– Вы упоминали, что уже 155 тысяч ветеранов работают со специалистами сопровождения. Что на самом деле означает эта цифра?

– Это статистика, которую еще нужно прорабатывать. С 2024 по 2026 год специалисты сопровождения ветеранов осуществили 1,7 млн активных действий. Из них за 2026 год – около 1 млн.

Количество услуг, контактов и консультаций выросло в разы, потому что институт специалистов сопровождения развивается.

Но ветеран может обратиться не один раз, а много раз. Поэтому очень трудно просто посчитать количество обращений и сказать, насколько эффективно работает система.

Я хочу видеть статистику выполненных задач и результатов. Чтобы можно было сказать: такое-то количество ветеранов получило такие-то услуги. Обращение само по себе еще не означает, что человеку помогли.

Мы также хотим создать систему контроля качества. Ветеран должен иметь возможность пожаловаться, если его вопрос не решили. Специалисты должны не просто ждать обращения, но и самостоятельно контактировать с ветеранами, выяснять, что им нужно, и проверять, получили ли они помощь.

Реабилитация, психологическая помощь и проблемы семей ветеранов

– В каком направлении сейчас больше всего проблем: в реабилитации или в создании возможностей для ветеранов?

– Проблема в ограниченном финансировании, потому что и то, и другое требует денег.

Реабилитацию сейчас обеспечиваем, но работаем над ее качеством. Закрыть вопрос в отчете – это одно, а предоставить человеку действительно качественную реабилитацию – совсем другое.

Есть ветераны, которым нужно лечиться более года, но они теряют финансирование. Есть очереди в больницах, разное качество услуг и проблемы с доступностью реабилитации в небольших громадах.

Мы должны обеспечить качественную реабилитацию всем, независимо от того, где человек живет.

Условно, есть Superhumans во Львове, а есть районная больница в Снигиревке, где глава громады борется за каждого врача, чтобы он просто был. Это большая разница в возможностях.

Поэтому наша задача – дотянуться до тех, кому тяжелее всего. В Киеве часто общаются с людьми, которые имеют образование, связи и доступ к качественным услугам. Но есть ребята и девушки в маленьких селах, которые не имеют даже понимания, где получить необходимую помощь. Именно до них мы должны добраться.

– Насколько важна психологическая реабилитация? И должна ли она быть обязательной для военных после возвращения?

– Физическая реабилитация – это функциональность. Но для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, нужна психологическая реабилитация.

Мы считаем, что она обязательно должна происходить вместе с семьей. Более 60% ветеранов сталкиваются с проблемами в семье после возвращения. Это происходит реально. Поэтому нужно работать с семьями, привлекать психологов, сексологов и других специалистов.

Но принуждать человека проходить психологическую реабилитацию нельзя. У нас права человека на первом месте.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

Кроме того, у нас недостаточно военных психологов. По моей информации, их выпускают около 20 в год. Нужно развивать именно военную психологию, обучение работе с ПТСР и другими последствиями боевого опыта.

Мы концентрируемся на работе внутри бригад, на патронатных службах, где люди знают друг друга и есть доверие. Второй этап – работа через семью, ведь жены и близкие часто мотивируют военных обращаться за помощью.

Это очень сложный вопрос. Нельзя просто запустить десятки программ и сказать, что мы решили проблему. Нужны профессиональные люди, разработанные программы и контроль результатов.

– Но если военный не осознает, что имеет психологические проблемы, и отказывается от помощи, не нужно ли сделать хотя бы базовую психологическую реабилитацию обязательной?

– Вы не сможете этого сделать. Это то же самое, что с любой справкой: если сделать ее обязательной, люди просто начнут покупать документы.

Пациент иногда не понимает, что ему нужна помощь. Но это работа специалистов сопровождения ветеранов, врачей и общества.

Хуже всего – когда долго все хорошо, а потом человек внезапно срывается. Такие ситуации очень трудно предусмотреть.

Важность этого вопроса такая же, как и во время войны. Но если мы создадим иллюзию, что все решили, а на самом деле не поможем людям, это будет хуже, чем сделать меньше, но качественно.

– Может ли пример ветеранов, которые сами прошли психологическую реабилитацию, помочь убедить других обращаться к специалистам?

– Да. У меня есть заместитель, который раньше был руководителем психологической службы бригады "Азов". Он будет отвечать за информационное и психологическое направление.

После его назначения можно будет подробнее поговорить с ним об этом. Он имеет военный опыт и хорошо разбирается в вопросе.

Но повторюсь: специалисты – на первом месте. Нельзя сравнивать возможности фонда, который может оплатить человеку психологическую поддержку на десятки тысяч долларов, с тем, что государство компенсирует по стандартной программе в больнице небольшой громады.

Жилье для ветеранов: почему Ким предлагает строить его силами государства

– После реабилитации и возвращения к гражданской жизни встает вопрос жилья. Какие программы государство может предложить ветеранам?

– Сейчас закрываются вопросы наиболее уязвимых категорий, которым помощь нужна больше всего. Но есть много бытовых вопросов: нормы квадратных метров, возможность продать жилье, другие ограничения.

Ветеран, который не имеет инвалидности, не хуже человека с инвалидностью. Он так же воевал. Но государство не может выдать все всем одновременно. Программы должны начинаться с самых тяжелых случаев.

Я считаю, что после завершения войны Государственная специальная служба транспорта могла бы перейти к строительству жилья для ветеранов.

Сейчас это структура, которая может строить объекты очень быстро. В Николаевской области за восемь месяцев она восстановила 22 моста. То есть они умеют строить с минимальными затратами.

У Минобороны есть много земли, которая принадлежит государству. Ее можно использовать для строительства жилья для военных и ветеранов.

Фото: Виталий Ким (инфографика РБК-Украина)

– Почему вы считаете, что государству лучше строить жилье самостоятельно, а не выкупать готовые квартиры у бизнеса?

– Есть два варианта. Первый – выдать людям деньги, чтобы они сами выбрали жилье, которое хотят. Кто-то купит небольшой дом в селе, кто-то добавит собственные средства и приобретет большую квартиру в другом городе.

Второй вариант – строить жилье самому государству.

Почему я больше склоняюсь ко второму? Если ты системно строишь много жилья за государственные средства, то можешь делать это дешевле.

Земельная составляющая может составлять от 20% до 40% стоимости жилья, особенно в Киеве. Но земля Минобороны уже принадлежит государству. Так же государство должно обеспечивать подведение сетей.

В результате мы можем построить вдвое больше жилья за те же деньги или вдвое сократить бюджетные расходы.

Я против массовой закупки жилья у подрядчиков, потому что тогда можем получить ситуацию, подобную той, которая возникает с защитными сооружениями и другими строительными проектами. Сметы могут очень отличаться, хотя речь идет об одинаковом строительстве.

Если же ты платишь военному, который вместе со своими побратимами строит жилье, он получает зарплату и выполняет конкретную работу. Они умеют это делать, их много.

Я вижу такую модель: государство предоставляет землю, строит жилье, а дальше военные могут распределять его внутри своих бригад в соответствии с заслугами и потребностями.

– Означает ли это, что квартиры нужно просто раздавать ветеранам?

– Есть разные программы. Например, "єОселя" с льготными ставками 3% или 5% после соответствующих изменений. Ветераны могут воспользоваться ею, не дожидаясь государственного жилья.

Я считаю, что программы строительства и льготного кредитования могут существовать параллельно.

Вместе с тем нужно понимать, кому жилье действительно необходимо. У кого-то есть квартира, а кто-то потерял жилье, имеет детей и негде жить. В очереди сейчас более 70 тысяч человек.

Мы пытаемся обсуждать эти вопросы с ветеранским сообществом, чтобы будущие решения соответствовали его ожиданиям.

Когда закончится война и готова ли Украина к возвращению ветеранов

– Как вы думаете, когда закончится война?

– Могу вспомнить все предыдущее. Она закончится после того, как будет очень-очень-очень тяжело.

– А нам сейчас не тяжело?

– По сравнению с чем? С Николаевом – нет. С Херсоном, Харьковом – нет. Совсем нет.

Россия сейчас видит, что в будущем ей грозит экономический кризис, и уже начала что-то делать. Но до того, чтобы она согласилась на завершение войны, еще далеко. Россия хочет этого на своих условиях, а нашу сторону они не устраивают.

Поэтому переговорный процесс будет идти параллельно с наращиванием проблем друг другу.

– После завершения войны в Украину вернется большое количество военных. Готовы ли мы к этому?

– Нет, никто не был готов. После Второй мировой войны демобилизация длилась с 1945-го до 1952 года.

Это непопулярный ответ, потому что все обещают, что после завершения войны сразу все будет хорошо. Я так не считаю.

Экономика должна быть готова к возвращению ветеранов. Давайте откровенно: если открыть границы, люди поедут. Ветеран должен куда-то возвращаться, иметь работу и возможность обеспечивать себя.

Это задача для правительства, а не только для Министерства ветеранов. Экономику нужно готовить уже сейчас.

Со своей стороны мы готовим учебные программы, изменения в законодательство, чтобы облегчить условия для бизнеса, создать стимулы для официального трудоустройства ветеранов и уплаты налогов.

Готов ли Виталий Ким уйти с должности, если не выполнит задачу

– Когда вы заняли должность, то говорили, что даете себе год. Если за это время не удастся достичь результата, готовы ли вы уволиться?

– Это личный вызов для меня. Я ни за что не держусь. Моя задача – выполнить работу. Я должен решить этот вызов.

– Вы считаете, что года достаточно?

– За год я точно начну все критические процессы, которые нужно решить. Моя работа построена так, чтобы после смены руководителя система продолжала работать.

Например, закон о ветеранах, которого сообщество ждет уже несколько лет, мы планируем подать до конца этого года. Сейчас согласовали около 90% положений относительно статуса и основных вопросов выплат.

Мы договорились с ветеранским сообществом подать 90% уже сейчас, чтобы не ждать еще три года. Остальные 10% спорных вопросов между государством и сообществом будем урегулировать правками.

То есть закон планируем подать в 2026 году. Я уверен, что процессы, которые я начну, продолжат работать.

А оценивать результат нужно по отзывам ветеранов и реальным изменениям, которые произошли в их жизни.