Байден подписал закон о временном бюджете без помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, не включающий помощь Украине и Израилю. Таким образом США снова удалось избежать "шатдауна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден подписал закон о временном финансировании правительства в четверг, 16 ноября. Отмечается, что ряд федеральных органов США получили финансирование до 19 января 2024 года, чтобы продлить проекты и мероприятия.

Еще ряд правительственных органов будут финансироваться в рамках временного бюджета до 2 февраля 2024 года.

Стоит добавить, что временный бюджет не включает средства для оказания помощи Украине и Израилю.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали. Однако в Сенате отказались рассматривать такой бюджет. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

Угроза "шатдауна"

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета. В этом году США уже дважды удалось избежать "шатдауна".

Так, в сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий год из-за якобы "лишних" расходов. В частности, республиканцы выступали против дополнительной помощи Украине.