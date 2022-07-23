Договір про "зерновий коридор" та новий пакет допомоги Україні: новини за 22 липня

В Туреччині підписано договір про "зерновий коридор", президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні, Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 22 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Туреччині підписано договір про "зерновий коридор": перші подробиці

В п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Що відомо про зернову угоду, як вона працюватиме – докладно на РБК-Україна.

Європол заперечив контрабанду зброї з України: цілком довіряємо уряду

Після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол заявив, що цілком довіряє українському уряду. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - сказано в повідомленні.

Корбан не може в'їхати в Україну. У нього забрали паспорт

Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За словами Корбана, він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). У нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

Придністров'я хоче увійти до складу РФ: реакція сторін та загрози для України

Влада невизнаного Придністров'я знову нагадала про намір відокремитися від Молдови з подальшим приєднанням до Російської Федерації. Офіційний Кишинів відреагував вимогою вивести російський контингент, в той час як в Кремлі стримано коментують плани Тирасполя.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент про можливу загрозу з боку Придністровського регіону Молдови.

Зінченко офіційно перейшов до "Арсенала"

Хавбек збірної України Олександр Зінченко завершив перехід із "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсенала".

Український універсал став "каноніром". Він вже приєднався до табору лондонців у турне Сполученими Штатами.

Сильні грози та різке похолодання: де очікується небезпечна погода

Погода в Україні найближчими днями готує відразу кілька неприємних сюрпризів. У суботу частина країни накриє пекельною спекою, а в неділю прийдуть сильні грози та різке похолодання.

Яка погода чекає українців на вихідних - читайте в матеріалі Styler.