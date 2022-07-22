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Зінченко офіційно перейшов до "Арсенала"

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Лондон, П'ятниця 22 липня 2022 20:32
Зінченко офіційно перейшов до "Арсенала" Фото: Олександр Зінченко відтепер носитиме футболку "Арсенала" (arsenal.com)
Автор: Антон Федорців

Хавбек збірної України Олександр Зінченко завершив перехід із "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсенала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Український універсал став "каноніром". Він вже приєднався до табору лондонців у турне Сполученими Штатами.

Зінченко підписав довготривалий контракт із "Арсеналом". Найімовірніше, угода розрахована до літа 2026 року. "Манчестер Сіті" отримав за українця орієнтовно 35 млн євро.

У складі "містян" Зінченко провів п'ять сезонів. За цей час він зіграв 127 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 12 результативних передач. Із "Ман Сіті" український хавбек здобув 4 титули АПЛ, Кубок Англії-2019 і чотири Кубки ліги.

Під керівництвом Хосепа Гвардіоли Зінченко став виступати на лівому фланзі оборони. Ініціатором його трансферу в "Арсенал" став Мікель Артета – нинішній керманич "канонірів" і колишній помічник Гвардіоли.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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Олександр Зінченко Арсенал Манчестер Сити
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