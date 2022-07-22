В Одесі прогримів вибух
Ілюстративне фото: в Одесі прогримів вибух (Getty Images)
В Одесі у п'ятницю, 22 липня, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і "Думскую".
"Суспільне" зазначило, що у небі можна побачити слід та опублікувало відповідне фото.
За інформацією "Думської", сили ППО збили у небі над Одесою ворожий безпілотник.
Ракетної атаки не було, тому повітряну тривогу не оголошували. Дані про наслідки падіння російського БПЛА також не надходили.
Нагадаємо, ввечері 20 липня окупанти обстріляли Одеську область. Усього було випущено дві ракети, одну з них знищено силами ППО.
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