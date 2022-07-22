В Одесі прогримів вибух

В Одесі у п'ятницю, 22 липня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і "Думскую".

"Суспільне" зазначило, що у небі можна побачити слід та опублікувало відповідне фото. За інформацією "Думської", сили ППО збили у небі над Одесою ворожий безпілотник. Ракетної атаки не було, тому повітряну тривогу не оголошували. Дані про наслідки падіння російського БПЛА також не надходили.