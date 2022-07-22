ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ запустили дрон-камікадзе по базі росіян біля ЗАЕС: відео удару

Новость на русском →
Енергодар, П'ятниця 22 липня 2022 18:44
ЗСУ запустили дрон-камікадзе по базі росіян біля ЗАЕС: відео удару Фото: біля ЗАЕС знищили базу окупантів (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українські військові ювелірним ударом знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21" Град", - йдеться в повідомленні.

В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку в машинній залі першого енергоблоку ЗАЕС через побоювання точкових ударів українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років