З полону бойовиків "ДНР" звільнили декілька десятків водіїв-волонтерів

З полону так званої "Донецької народної республіки" звільнили 32 водіїв-волонтерів, що возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "ZMINA. Центр прав людини" Тетяну Печончик .

Зазначається, що волонтерів більше трьох місяців незаконно утримували на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка Донецької області.

За словами Печончик, родичі полонених довгий час не заявляли публічно про їхнє викрадення, оскільки боялися, що розголос може зашкодити. Однак зрештою в травні наважилися.

"До затриманих застосовували тортури, камери були переповнені, їжі та води не вистачало, а від в’язнів вимагали грошей, щоб "покращити умови перебування". Там їх збиралися судити за "законодавством" т.зв. "ДНР" за частиною 2 статті 233 ("Участь у терористичному угрупуванні"), яка передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років та штраф", - написала вона.

У списку волонтерів, яких намагалися звільнити, було 33 імені. 15 липня стало відомо про звільнення 32 водіїв-волонтерів. Один з них, Сергій Тарасенко, досі перебуває в полоні.