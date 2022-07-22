ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Корбан не може в'їхати в Україну. У нього забрали паспорт

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 15:07
Корбан не може в'їхати в Україну. У нього забрали паспорт Фото: Геннадій Корбан (скрін відео)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За словами Корбана, він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). У нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)", - сказав Корбан.

Водночас джерело РБК-Україна у правоохоронних структурах підтвердило, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна повідомив, що не володіє інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами.

"Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій Корбан
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років