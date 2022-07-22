HIMARS та ударні безпілотники: США оголосили про нову допомогу Україні

Президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні, щоб допомогти боротися з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

"Спрямувати 175 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу для преси розповів, що новий пакет допомоги включає:

4 системи HIMARS , про які напередодні говорив шеф Пентагону;

, про які напередодні говорив шеф Пентагону; 36 тисяч артилерійських боєприпасів;

деякі протитанкові системи.

Також, як розповів Кірбі, українські військові отримають 580 дронів PhoenixGhost. Їх виділить Пентагон. Разом з безпілотниками загальний розмір пакета допомоги сягає 270 млн доларів.