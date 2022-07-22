HIMARS та ударні безпілотники: США оголосили про нову допомогу Україні
Президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні, щоб допомогти боротися з російською агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Спрямувати 175 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу для преси розповів, що новий пакет допомоги включає:
- 4 системи HIMARS, про які напередодні говорив шеф Пентагону;
- 36 тисяч артилерійських боєприпасів;
- деякі протитанкові системи.
Також, як розповів Кірбі, українські військові отримають 580 дронів PhoenixGhost. Їх виділить Пентагон. Разом з безпілотниками загальний розмір пакета допомоги сягає 270 млн доларів.
Раніше США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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