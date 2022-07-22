ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 липня 2022 19:06
Росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках, - Генштаб Фото: росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові вдалися до штурму на кількох напрямках фронту. Однак після відповіді з української сторони, відступили. Також окупанти нмагалися захопити Вуглегірську ТЕС, теж безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного в Сумській області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів.

Усі намагання окупантів просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївки наші воїни звели нанівець. Росіяни відійшли.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, ЗСУ знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років