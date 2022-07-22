Росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках, - Генштаб

Російські військові вдалися до штурму на кількох напрямках фронту. Однак після відповіді з української сторони, відступили. Також окупанти нмагалися захопити Вуглегірську ТЕС, теж безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного в Сумській області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів.

Усі намагання окупантів просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївки наші воїни звели нанівець. Росіяни відійшли.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".