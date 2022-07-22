ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЦРУ сумнівається, що Росія може продовжувати наступ в Україні, - Sky News

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 22 липня 2022 20:21
ЦРУ сумнівається, що Росія може продовжувати наступ в Україні, - Sky News Фото: російські війська навряд чи зможуть тримати темпи наступу (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У Центрально розвідувальному управлінні США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні темпах, які були на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявив високопоставлений представник ЦРУ, Росія не може вічно продовжувати наступ в тому ж дусі, коли мова йде про шквал атак. За його словами, можливості Росії стають "тупішими" після використання більшої частини розумнішої зброї.

Він також додав, що наступ в Донецькій області може тривати до кінця літа. Але невеликі локальні успіхи обійдуться Росії дорогою ціною.

Нагадаємо, раніше глава британської розвідки Річард Мур заявив, що російські війська "ось-ось видихнуться", що дасть Україні можливість перейти в контрнаступ.

Крім того, в MI6 підкреслили, що Росія втратила половину своїх шпигунів в європейських країнах після масової висилки дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ Війна Росії проти України
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років