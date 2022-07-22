ЦРУ сумнівається, що Росія може продовжувати наступ в Україні, - Sky News

У Центрально розвідувальному управлінні США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні темпах, які були на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як заявив високопоставлений представник ЦРУ, Росія не може вічно продовжувати наступ в тому ж дусі, коли мова йде про шквал атак. За його словами, можливості Росії стають "тупішими" після використання більшої частини розумнішої зброї.

Він також додав, що наступ в Донецькій області може тривати до кінця літа. Але невеликі локальні успіхи обійдуться Росії дорогою ціною.