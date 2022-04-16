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Росія може застосувати ядерну зброю і світ повинен до цього підготуватися, - Зеленський

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Київ, Субота 16 квітня 2022 17:01
Росія може застосувати ядерну зброю і світ повинен до цього підготуватися, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Росія може застосувати ядерну або іншу неконвенційну зброю, наприклад, хімічну, і світу треба серйозно до цього готуватися.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки - їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти", – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна зараз працює із західними партнерами над отриманням засобів захисту від хімічної зброї, але хоче їх отримати вже зараз або якомога швидше.

"Та чи інша країна постійно говорить: якщо буде застосування (ядерної або іншої неконвенціональної зброї, - ред.), то ми щось введемо. От якщо йтиме Росія, то ми тоді (щось зробимо). Я вважаю, що це велика провокація. Не треба чекати від Росії, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. І мова не тільки про антидоти або бомбосховища. З ними (росіянами, - ред.) треба говорити, підписувати папір, затискати їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Міноборони, зараз немає ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю.

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