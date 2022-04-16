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За підсумками переговорів України з РФ можуть бути підписані два документи, - Зеленський

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Київ, Субота 16 квітня 2022 16:24
За підсумками переговорів України з РФ можуть бути підписані два документи, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів України і Росії через війну можуть бути підписані два документи. Один з них буде за гарантіями безпеки для України.

Про це він заявив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"РФ хотіла б бачити один договір, куди б ВСЕ увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки" - заявив президент.

За словами Зеленського, в результаті можуть з'явитися два документи: один за гарантіями безпеки для України, другий - безпосередньо угода між Україною і РФ.

Раніше Зеленський заявив, що можливість для переговорів з Росією звужується після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах.

Раніше в Кремлі перспективи продовження переговорів України і РФ в очному форматі назвали примарними. Там виявили бажання повернути переговори в Білорусь.

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