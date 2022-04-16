Зеленський: російські війська в Маріуполі в 6 разів перевищують число українських бійців

Російська Федерація стягнула до обложеного Маріуполя в шість разів більше своїх військових, ніж залишається в місті українських бійців. За кількістю техніки перевага у окупантів в десятки разів.

Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, раніше сторони вели переговори про евакуацію поранених і загиблих українських бійців, а також мирних жителів з Маріуполя через Бердянськ, якою мала займатися Туреччина, але Росія втратила до цього інтерес.

Також окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі, але довіри до їхніх обіцянок немає.

"Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться в Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для порятунку Маріуполя потрібні дві речі: постачання важких озброєнь якомога швидше і переговори, в тому числі і на найвищому рівні.