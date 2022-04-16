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Знищення захисників Маріуполя стане крапкою у переговорах із РФ, - Зеленський

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Київ, Субота 16 квітня 2022 17:28
Знищення захисників Маріуполя стане крапкою у переговорах із РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що переговори з РФ про припинення війни будуть остаточно зірвані в разі знищення українських військ у Маріуполі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава держави визнав, що перемовини зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття воєнних злочинів РФ у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.

"Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", – заявив Зеленський.

РФ стягнула до блокованого Маріуполя в шість разів більше своїх військових, ніж у місті залишається українських бійців. Перевага в техніці – в десятки разів на користь окупантів.

Нагадаємо, що президент Зеленський розкрив роль Абрамовича на перемовинах України та РФ.

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