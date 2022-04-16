Зеленський про гарантії безпеки: демонструють готовність, але не беруть зобов'язання
За словами президента України Володимира Зеленського, поки що жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7-10 днів.
Про це він заявив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.
"Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.
Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них:
- США;
- Британія;
- Туреччина;
- Італія;
- Польща;
- Євросоюз в цілому;
- Франція;
- Німеччина.
Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Україна обговорює юридичні зобов'язання в рамках багатостороннього договору щодо гарантій безпеки.
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