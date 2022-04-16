Зеленський про гарантії безпеки: демонструють готовність, але не беруть зобов'язання

За словами президента України Володимира Зеленського, поки що жодна країна не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7-10 днів.

Про це він заявив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

" Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент. Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них: США;

Британія;

Туреччина;

Італія;

Польща;

Євросоюз в цілому;

Франція;

Німеччина. Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.