Зеленський про постачання зброї: риторика країн "потепліла", але ми все ще отримуємо мало

Президент Володимир Зеленський заявив, що риторика деяких країн у питанні військової допомоги змінилася в кращий бік. Однак Україна все ще отримує мало зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, найбільш активно Україні постачають зброю США, Великобританія, Польща та низка інших країн.

Як зазначив президент, останнім часом риторика деяких країн щодо постачання Україні зброї "потепліла", але заявив "ми все одно отримуємо мало зброї".

"Між часом як у якійсь країні оголосять про рішення поставити нам якусь зброю і тим, коли вона реально у нас з'являється, минає 2-3 тижні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США прискорять доставку боєприпасів в Україну перед битвою на Донбасі.

Також повідомлялося, що Європейський союз вирішив збільшити поставки зброї до України на тлі російської військової агресії.

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