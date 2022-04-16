Онлайн зустрічі з керівництвом Росії недостатньо, аби розв'язати усі питання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленського висловився щодо зустрічі з керівництвом Російської Федерації. Вважає, що одних переговорів буде недостатньо для розв'язання актуальних питань й мирного врегулювання.
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Є багато питань і з деяких я не бачу, щоб вони були готові піти на наш варіант, або ми на їхній варіант". – сказав Зеленський.
Як приклад він навів питання Донбасу.
За словами президента, на тимчасово окупованих територіях проживає достатньо українців, які вважають себе частиною України.
"Питання: що ми хочемо від цього? Там є люди, які нас ненавидять, а є люди, які громадяни України і вони хочуть, щоб ми там були. Вони постійно хочуть змінити статус цієї частини України. А ми хочемо домовленостей таких, щоб ті люди, які там знаходяться і вважають себе українцями, знали, де вони живуть. Не на якомусь острові посеред суші, а що це частина якоїсь держави", - додав Зеленський.
Водночас є бойовики "ДНР", які вважають себе частиною Росії. Кремль тим часом називає тимчасово окуповані території "республіками".
"Ті бояться бути "республіками", бо якщо вони окремі "республіки", то Україна певною мірою може до них прийти. Може. Росія боїться, що Україна може туди прийти і хоче нейтрального статусу, щоб Україна туди не прийшла. Багато питань, у мене головне питання: а що ми хочемо, щоб там було?" – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що позиція України є абсолютно очевидною - Донбас є її частиною, і в цьому полягає відмінність від позиції РФ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами Зеленського, вбивство захисників Маріуполя може поставити крапку у переговорах з Росією.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.