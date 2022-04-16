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Росія намагається захопити побільше територій, щоб посилити позицію на переговорах, - Зеленський

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Київ, Субота 16 квітня 2022 17:37
Росія намагається захопити побільше територій, щоб посилити позицію на переговорах, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Росія намагається захопити якомога більше українських територій, щоб посилити свою позицію на переговорах, зокрема, на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати тиск. Тоді це не про дипломатію. Навіщо ви тоді зустрічаєтеся? Навіщо я буду зустрічатися, якщо їх бажання - захопити всю державу?"- сказав Зеленський.

Він заявив, що коли завершитися війна, тоді можна буде думати про дипломатію.

"Нам треба знайти модель, яка, може, навіть сьогодні не дасть відповідь на те, що з цим (Донбасом, - ред.) робити сьогодні, але точно протверезить всіх, принаймні їм: коли закінчаться бойові дії і війна, тоді можна буде думати про дипломатію", – додав президент.

За його словами, розмовам про будь-який нейтральний статус у будь-якому випадку має передувати відведення російських військ і техніки, а не навпаки.

Раніше Зеленський заявив, що за підсумками переговорів України і Росії через війну можуть бути підписані два документи.

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