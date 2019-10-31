ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада схвалила закон Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення

Новини » Політика     31.10.2019 - 17:37
Рада схвалила закон Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект повертає кримінальну відповідальність на незаконне збагачення

Верховна рада України запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 259 парламентаріїв.

Рада схвалила закон Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення

Закон передбачає запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи. Зокрема, придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна рада прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні, документ підтримали 316 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

Варто відзначити, на початку жовтня повідомлялося, що антикорупційний комітет Верховної ради частково підтримав поправки до законопроекту президента Володимира Зеленського, якими може бути знижений поріг незаконного збагачення. Так, комітет частково підтримав кілька поправок, у яких говорилося про зниження порогу незаконного збагачення до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян замість 15 тисяч, як було в редакції першого читання.

Рада створила ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів Парламент звільнив трьох членів Нацради
Новини України Володимир ЗеленськийВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся