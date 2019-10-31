Справа Дубневича: опубліковано схема розкрадань грошей УЗ

Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

НАБУ показало схему Дубневича, на якій він нібито заробив 93 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яка розслідує справу нардепа Ярослава Дубневича, опублікувало схему розкрадання коштів "Укрзалізниці". Матеріали, опубліковані на сайті НАБУ.

За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

Фото: схема Дубневича (nabu.gov.ua)

НАБУ вважає, що Дубневич знав, що в Україні необхідну продукцію виробляє тільки Дніпропетровський стрілочний завод, але замість прямого контракту співучасники з "Укрзалізниці" і цього заводу забезпечили перемогу на торгах ТОВ "АРГО". Остання компанія закупила продукцію у заводу через посередника - "Корпорацію КРТ", бенефіціаром якої є Дубневич.

За даними слідства, Дніпропетровський стрілочний завод продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн гривень, далі вона була продана компанії "АРГО" за 631,4 млн гривень, після чого УЗ придбала товар за 637,9 млн гривень. При цьому насправді УЗ отримала стрелочную продукцію безпосередньо від заводу.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Ярослава Дубневича, а правоохоронні органи вручили йому підозру.

Як заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, Дубневич причетний до розкрадання 93 млн гривень "Укрзалізниці".