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Польська церква відмовилася визнавати ПЦУ

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 14:06
Польська церква відмовилася визнавати ПЦУ
Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

Польська церква заявила, що автокефалія не має спиратися на "розкольників"

Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не змінила позицію Православної церкви України, і фактично підтвердила відмову в її визнанні. Про це йдеться в повідомленні ПАПЦ за підсумками Собору архієпископів у Варшаві.

Повідомляється, що Польська церква підтримує автокефалію ПЦУ, яка "спирається на догматично-канонічні норми, а не дії розкольників".

"Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, яка буде спиратися на догматично-канонічні норми всієї Церкви, а не на групу розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ'я", - йдеться в заяві Польської церкви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грецька церква відправила офіційний лист про визнання ПЦУ. Зокрема, в листі наголошується, що тепер між церквами немає ніяких перешкод для євхаристійного спілкування.

Раніше також стало відомо, що Російська православна церква (РПЦ) розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали Православну церкву України.

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